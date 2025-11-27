बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड में पसरा मातम, 3 बड़े एक्टर्स ने दुनिया को कहा अलविदा
हाल ही में हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन हुआ है। अब हॉलीवुड से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है, जहां एक नहीं बल्कि तीन-तीन फिल्म कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आइए उन एक्टर्स के बारे में जानते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लगता है दुनियाभर में सिनेमा जगत को किसी की बुरी नजर लग गई है। हिंदी सिनेमा में पिछले एक महीने के भीतर कई दिग्गजों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनमें लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का भी नाम शामिल रहा। अब हॉलीवुड में तीन दिग्गज अभिनेताओं की मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।
खबर है कि हॉलीवुड के फेमस सिंगर जैक्सन ब्राउन के बेटे और एक्टर इथन ब्राउन, माइकल डेलानो और दक्षिण कोरियाई कलाकार ली-सून-जे का निधन हो गया है। इन तीनों के आस्मिक निधन से मनोरंजन जगत में मातम पसर गया है।
इथन ब्राउन, माइकल डेलानो और ली-सून-जे का निधन
हॉलीवुड सिनेमा के लिए इथन ब्राउन, माइकल डेलानो और ली-सून-जे की मौत एक बड़ा झटका माना जा रहा है। गौर करें इथन ब्राउन की मौत की तरफ तो 52 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 27 नवंबर को इथन के निधन की पुष्टि पिता जैक्सन ब्राउन ने की है। बेटे की देहांत से जैक्सन को गहरा सदमा पहुंचा है।
यह भी पढ़ें- मुंबई में दिग्गज अभिनेता Dharmendra की याद में रखी गई प्रेयर मीट, दिया गया ये खास नाम
दूसरी ओर माइकल डेलानो हॉलीवुड फिल्मी जगत के वेटरन एक्टर्स में शुमार थे। 1970 से लेकर 2013 तक अंग्रेजी सिनेमा में राज करने वाले माइकल ने 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि माइकल डेलानो की मौत तो 20 अक्टूबर को ही हो गई थी, लेकिन खबर अब जाकर सामने आई है। हालांकि, हॉलीवुड में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
इसके अलावा ली-सून-जे का निधन 91 साल की उम्र में हुआ है। वह साउथ कोरिया के वरिष्ठ फिल्म कलाकारों में से एक थे। 6 दशक के लंबे फिल्मी करियर में ली-सून-जे ने हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोह मनवाया था। बीते 25 नवंबर को ली-सून-जे का देहांत हो गया था, जिसकी चलते दक्षिण कोरियाई सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है।
तीन कलाकारों के निधन से हॉलीवुड में पसरा मातम
ली-सून-जे, इथन ब्राउन और माइकल डेलानो जैसे तीनों कलाकारों के निधन से हॉलीवुड सिनेमा जगत में शोक की लहर जा गई है। तीनों कलाकारों को लगभग एक साथ इस दुनिया से जाना एक बुरे सपने के समान है। इन सभी सुपरस्टार्स के परिवार और फैंस पर फिलहाल दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रशंसक इन तीनों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।