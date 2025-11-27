बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड में पसरा मातम, 3 बड़े एक्टर्स ने दुनिया को कहा अलविदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लगता है दुनियाभर में सिनेमा जगत को किसी की बुरी नजर लग गई है। हिंदी सिनेमा में पिछले एक महीने के भीतर कई दिग्गजों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनमें लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का भी नाम शामिल रहा। अब हॉलीवुड में तीन दिग्गज अभिनेताओं की मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।

खबर है कि हॉलीवुड के फेमस सिंगर जैक्सन ब्राउन के बेटे और एक्टर इथन ब्राउन, माइकल डेलानो और दक्षिण कोरियाई कलाकार ली-सून-जे का निधन हो गया है। इन तीनों के आस्मिक निधन से मनोरंजन जगत में मातम पसर गया है।

इथन ब्राउन, माइकल डेलानो और ली-सून-जे का निधन हॉलीवुड सिनेमा के लिए इथन ब्राउन, माइकल डेलानो और ली-सून-जे की मौत एक बड़ा झटका माना जा रहा है। गौर करें इथन ब्राउन की मौत की तरफ तो 52 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 27 नवंबर को इथन के निधन की पुष्टि पिता जैक्सन ब्राउन ने की है। बेटे की देहांत से जैक्सन को गहरा सदमा पहुंचा है।

इसके अलावा ली-सून-जे का निधन 91 साल की उम्र में हुआ है। वह साउथ कोरिया के वरिष्ठ फिल्म कलाकारों में से एक थे। 6 दशक के लंबे फिल्मी करियर में ली-सून-जे ने हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोह मनवाया था। बीते 25 नवंबर को ली-सून-जे का देहांत हो गया था, जिसकी चलते दक्षिण कोरियाई सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है।