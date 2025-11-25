Dharmendra Death: दादा धर्मेंद्र की अस्थियां ले जाते दिखे करण देओल, नम आंखों से दी विदाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के सबसे बड़े हीरो...सबसे बड़े स्टार और हर दिल अजीज, धर्मेंद्र (Dharmendra Death) अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। कहने को तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हां शायद धर्मेंद्र के जाने की कमी हर किली को खल रही है। क्या परिवार, क्या दोस्त, क्या फैंस और क्या सिनेमाजगत के लोग, हर कोई धर्मेंद्र के जाने से काफी दुखी है। इसी बीच हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र के पोते करण देओल नजर आ रहे हैं और बेहद इमोशनल दिख रहे हैं।

दादा की अस्थियां लेकर निकले करण देओल दरअसल 24 नवंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार (Dharmendra Funeral) मुंबई में किया गया। इस अंतिम संस्कार में धर्मेंद्र के करीबी और सिनेमाजगत के कुछ लोग शामिल हुए। हालांकि अंतिम संस्कार आनन-फानन में ही किया गया। ना कोई शोर-शराबा और ना कोई हंगामा, बस शांति के साथ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच अब धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे करण देओल (Karan Deol) को श्मशान घाट के बाहर देखा गया, जहां वो गाड़ी में अपने दादा की अस्थियां लिए हुए नजर आए।

पोते करण से बेहद प्यार करते थे धर्मेंद्र धर्मेंद्र को एक तरफ जहां अपने बच्चों से प्यार था, तो वहीं अपने पोतों से भी बेहद प्यार करते थे। करण देओल के साथ तो धर्मेंद्र का खास लगाव था। एक तो घर के बड़े पोते थे। बाकी सभी करण देओल से छोटे ही थे। ऐसे में करण देओल का अपने दादा धर्मेंद्र के प्रति खास लगाव रहा।