Dharmendra Death: दादा धर्मेंद्र की अस्थियां ले जाते दिखे करण देओल, नम आंखों से दी विदाई
Dharmendra Passes Away: अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद इस वक्त पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। 24 नवंबर को धर्मेंद्र का शांति के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच अब हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल अपने दादाजी की अस्थियां ले जाते हुए नजर आए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के सबसे बड़े हीरो...सबसे बड़े स्टार और हर दिल अजीज, धर्मेंद्र (Dharmendra Death) अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। कहने को तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हां शायद धर्मेंद्र के जाने की कमी हर किली को खल रही है। क्या परिवार, क्या दोस्त, क्या फैंस और क्या सिनेमाजगत के लोग, हर कोई धर्मेंद्र के जाने से काफी दुखी है। इसी बीच हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र के पोते करण देओल नजर आ रहे हैं और बेहद इमोशनल दिख रहे हैं।
दादा की अस्थियां लेकर निकले करण देओल
दरअसल 24 नवंबर को धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार (Dharmendra Funeral) मुंबई में किया गया। इस अंतिम संस्कार में धर्मेंद्र के करीबी और सिनेमाजगत के कुछ लोग शामिल हुए। हालांकि अंतिम संस्कार आनन-फानन में ही किया गया। ना कोई शोर-शराबा और ना कोई हंगामा, बस शांति के साथ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच अब धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे करण देओल (Karan Deol) को श्मशान घाट के बाहर देखा गया, जहां वो गाड़ी में अपने दादा की अस्थियां लिए हुए नजर आए।
VIDEO | Actor Karan Deol, son of Sunny Deol, was seen carrying the ashes of his grandfather, veteran actor Dharmendra, from Mumbai’s Pawan Hans crematorium.#Dharmendra— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2025
पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद किया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि करण देओल के हाथों में उनके दादा धर्मेंद्र की अस्थियां नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि, धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के वक्त श्मशान घाट के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिन्हें मैनेज करने में काफी दिक्कत आई थी। शायद यही वजह रही कि धर्मेंद्र की अस्थियां बीनने के लिए सनी और बॉबी नहीं बल्कि करण देओल पहुंचे थे।
पोते करण से बेहद प्यार करते थे धर्मेंद्र
धर्मेंद्र को एक तरफ जहां अपने बच्चों से प्यार था, तो वहीं अपने पोतों से भी बेहद प्यार करते थे। करण देओल के साथ तो धर्मेंद्र का खास लगाव था। एक तो घर के बड़े पोते थे। बाकी सभी करण देओल से छोटे ही थे। ऐसे में करण देओल का अपने दादा धर्मेंद्र के प्रति खास लगाव रहा।
करण देओल की जब डेब्यू फिल्म आई थी तो धर्मेंद्र ने भी खूब प्रमोशन किया था और कहा था कि जैसे आपने मुझे और मेरे बेटों को प्यार दिया है, वैसे ही मेरे पोते को भी प्यार दीजिएगा। लेकिन अब दादा के जाने से करण बिल्कुल टूट चुके हैं। यहां तक कि करण की शादी में भी धर्मेंद्र ने जमकर डांस किया था।
धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे हैं। उन्होंने बड़े पर्दे पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। सालों तक वो दर्शकों का मनोरंजन करते रहे, लेकिन अब उनके जाने की कमी सिनेमाजगत को हमेशा खलती रहेगी।
