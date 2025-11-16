'आदमी घटिया होते हैं...' Kelly Brook ने बताई अपनी शादी टूटने की असली वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आखिरकार इंग्लिश मॉडल और एक्टर केली ब्रूक ने खुलासा किया है कि अभिनेता जेसन स्टेथम के साथ उनका सात साल का रिश्ता क्यों खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए।

2004 में की थी सगाई उन्होंने स्वीकार किया कि जब उनका हॉलीवुड करियर फलने-फूलने लगा तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद उनका 'उनके प्रति प्यार खत्म हो गया'। 45 साल की पूर्व मॉडल ने 1997 में 58 साल के फिल्म स्टार को डेट करना शुरू किया था और 2004 में अलग होने से पहले दोनों ने सगाई भी कर ली थी।

अब मुझे किसी की परवाह नहीं- केली ब्रूक उन्होंने आगे कहा, 'मैं पहले लोगों को खुश करने वाली रही हूं और हर किसी से दोस्ती करना चाहती थी, सबके लिए मौजूद रहती थी और खुद को प्राथमिकता नहीं देती थी। इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए दुर्भाग्य से जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूं मैं और भी ज्यादा स्वार्थी हो गई हूं और मुझे अब किसी की परवाह नहीं है।' केली ने 2022 में जेरिमी पेरिसी से शादी की, दोनों 2015 से साथ थे।