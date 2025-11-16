'आदमी घटिया होते हैं...' Kelly Brook ने बताई अपनी शादी टूटने की असली वजह
Kelly Brook: इंग्लिश एक्टर-मॉडल केली ब्रूक ने हाल ही में एक्स पार्टनर जेसन के साथ अलग होने के कारण के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे पहले लोगों की खुद से ज्यादा परवाह करती थी लेकिन अब वे सेल्फिश हो गई हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आखिरकार इंग्लिश मॉडल और एक्टर केली ब्रूक ने खुलासा किया है कि अभिनेता जेसन स्टेथम के साथ उनका सात साल का रिश्ता क्यों खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए।
2004 में की थी सगाई
उन्होंने स्वीकार किया कि जब उनका हॉलीवुड करियर फलने-फूलने लगा तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद उनका 'उनके प्रति प्यार खत्म हो गया'। 45 साल की पूर्व मॉडल ने 1997 में 58 साल के फिल्म स्टार को डेट करना शुरू किया था और 2004 में अलग होने से पहले दोनों ने सगाई भी कर ली थी।
यह भी पढ़ें- उम्र में बड़ा अंतर होने के बावजूद कम नहीं इन हॉलीवुड सेलेब्स के बीच का प्यार, कुछ में है 54 साल का गैप
अब एलिजाबेथ डे के साथ 'हाउ टू फेल' के नए एपिसोड में केली ने डिटेल में बताया कि कैसे उनका रोमांस टूट गया। उम्र बढ़ने के साथ उनमें कैसे बदलाव आए इस बारे में बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि पहले वह एक ऐसी लड़की थी जो लोगों को खुश करने वाली थीं और खुद को प्राथमिकता नहीं देती थीं। केली रविवार को 'आई एम अ सेलिब्रिटी गेट मी आउट ऑफ हियर!' जंगल में एंट्री करने के लिए तैयार हैं।
अब मुझे किसी की परवाह नहीं- केली ब्रूक
उन्होंने आगे कहा, 'मैं पहले लोगों को खुश करने वाली रही हूं और हर किसी से दोस्ती करना चाहती थी, सबके लिए मौजूद रहती थी और खुद को प्राथमिकता नहीं देती थी। इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए दुर्भाग्य से जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूं मैं और भी ज्यादा स्वार्थी हो गई हूं और मुझे अब किसी की परवाह नहीं है।' केली ने 2022 में जेरिमी पेरिसी से शादी की, दोनों 2015 से साथ थे।
जेसन को 2010 में विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल रोजी हंटिंगटन-व्हाइटली से प्यार हो गया अब दोनों की सगाई हो चुकी है और वे आठ साल के जैक और तीन साल की इसाबेला के माता-पिता हैं। केली गुस्से से बोली, "आदमी तो बड़े ही घटिया किस्म के होते हैं। वो और रोजी फिर से साथ हो गए और तब से मैंने उनसे कोई बात नहीं की।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।