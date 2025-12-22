K-Drama कपल ने रचाई शादी, 10 साल से डेटिंग कर रहे थे Woo Bin और Shin Min A
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। K-Drama कपल किम और शिन ने 20 दिसंबर, 2025 को सियोल के शिला होटल में एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में शादी की। उनकी शादी बहुत सादे तरीके से हुई और इसमें उनके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। किम के पुराने दोस्त ली क्वांग-सू ने शादी को होस्ट किया, जिससे यह कपल के लिए एक यादगार मौका बन गया।
10 साल से ज्यादा वक्त से थे साथ
कोरियन एक्टर किम और शिन के इस साल शादी करने की खबर, एक दशक तक साथ रहने के बाद, नवंबर 2025 में उनकी एजेंसी ने एक बयान में आधिकारिक तौर पर घोषित की थी। बयान में कहा गया था कि कपल ने कई सालों तक साथ रहने के बाद बने गहरे भरोसे के आधार पर जीवन भर के साथी बनने का वादा किया है।
किम ने फैंस को दी थी खुशखबरी
खबर की पुष्टि करते हुए, किम ने उसी दिन अपने फैंस के साथ अपने हाथ से लिखे पत्र भी शेयर किए। उनके नोट में लिखा था, 'मैं शादी कर रहा हूं। जिस इंसान के साथ मैंने लंबा समय बिताया है, अब मैं उसके साथ एक परिवार बना रहा हूं और साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं... अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं आभारी रहूंगा ताकि हमारा रास्ता और भी गर्मजोशी भरा हो जाए।
किस्मत की बात है कि दोनों एक्टर्स को जल्द ही एक-दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। जुलाई 2015 में, उन्होंने अपने रिश्ते को कन्फर्म भी किया और पिछले 10 सालों से उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है। इन सालों में, यह कपल एक-दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्टर और चीयरलीडर रहा है। जब किम अपने नेजोफेरिंजियल कैंसर का इलाज करवा रहे थे, तब शिन उनके साथ रहीं, जिससे एक-दूसरे के लिए उनका गहरा प्यार और सपोर्ट दिखा। गौरतलब है कि दोनों के बीच पांच साल का एज गैप है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सालों में उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ है और अब उन्होंने कानूनी तौर पर जिंदगी भर के लिए पार्टनर बनने का फैसला किया है।
कृपया धैर्य रखें।