K-Drama कपल ने रचाई शादी, 10 साल से डेटिंग कर रहे थे Woo Bin और Shin Min A

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। K-Drama कपल किम और शिन ने 20 दिसंबर, 2025 को सियोल के शिला होटल में एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में शादी की। उनकी शादी बहुत सादे तरीके से हुई और इसमें उनके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए। किम के पुराने दोस्त ली क्वांग-सू ने शादी को होस्ट किया, जिससे यह कपल के लिए एक यादगार मौका बन गया।

10 साल से ज्यादा वक्त से थे साथ कोरियन एक्टर किम और शिन के इस साल शादी करने की खबर, एक दशक तक साथ रहने के बाद, नवंबर 2025 में उनकी एजेंसी ने एक बयान में आधिकारिक तौर पर घोषित की थी। बयान में कहा गया था कि कपल ने कई सालों तक साथ रहने के बाद बने गहरे भरोसे के आधार पर जीवन भर के साथी बनने का वादा किया है।