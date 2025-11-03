Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    56 साल की जेनिफर एनिस्टन को मिला नया प्यार, Jim Curtis संग सगाई भी कर चुकी हैं एक्ट्रेस?

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन (Jennifer Aniston) ने एक लंबे वक्त के बाद दुनियावालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और बता दिया है कि उनकी जिंदगी में मोहब्बत की दस्तक दोबारा से हो गई है। 56 साल की जेनिफर इस वक्त जिम कर्टिस (Jim Curtis) को डेट कर रही हैं। कौन हैं जिम कर्टिस, आइए जानते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    56 साल की जेनिफर एनिस्टन को फिर हुआ प्यार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन की जिंदगी में प्यार की बहार कई बार आई और गई, लेकिन जेनिफर के प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई है। अब लीजिए जेनिफर ने एक लंबे वक्त के बाद दुनियावालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और बता दिया है कि उनकी जिंदगी में मोहब्बत की दस्तक दोबारा से हो गई है। 56 साल की जेनिफर को अब किससे प्यार हुआ है, आइए आपको बताते हैं।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिम कर्टिस को डेट कर रहीं है जेनिफर
    दरअसल जेनिफर जिम कर्टिस (Jim Curtis) को डेट कर रही हैं। हाल ही में जेनिफर ने इसका ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया है। जेनिफर ने जिम कर्टिस को जन्मदिन पर बधाई दी है और इसी से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है। जिम को जन्मदिन की बधाई देते हुए जेनिफर ने लिखा कि, जन्मदिन की शुभकामनाएं माय लव। बस इस पोस्ट के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि जेनिफर की जिंदगी में जिम कर्टिस हैं और ऑफिशियली दोनों अब साथ हैं।

     

    यह भी पढ़ें- Horror Movies: रूह कंपा देंगी हॉलीवुड की ये हॉरर मूवीज, इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं फिल्में

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

    क्या जिम से सगाई कर चुकी हैं जेनिफर?
    वहीं जैसे ही जेनिफर एनिस्टन का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, कि इस कपल ने गुपचुप सगाई कर ली है। दरअसल जिस तस्वीर को जेनिफर ने शेयर किया है, उसमें जेनिफर की उंगली में एक अंगूठी दिखी है, जिसने लोगों का ध्यान तो खींचा है और कयास लगने लगे हैं कि उन्होंने सगाई कर ली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कपल को बधाईयां मिल रही हैं।

    Jinnifer

    कौन हैं जेनिफर के पार्टनर जिम कर्टिस?
    जिम कर्टिस एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि वो वैलनेस कोच भी हैं, इसके साथ ही वो लोगों को डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी मानसिक बीमारियों से हील करने में मदद भी करते हैं। वहीं बताया गया कि जेनिफर और जिम की मुलाकात कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। दोनों के बीच इमोशनल तालमेल काफी अच्छा बैठा और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया।

    फिलहाल तो दोनों के रिलेशनशिप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद हर तरफ कपल को बधाईयां मिल रही हैं। जेनिफर हॉलीवुड का एक बड़ा नाम हैं, जबकि जिम कर्टिस ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं। वहीं जेनिफर इससे पहले जस्टिन थेरॉक्स के साथ थीं लेकिन दोनों अलग हो गए। इसके अलावा ब्रेड पिट के साथ भी जेनिफर का रिश्ता रहा लेकिन वो भी साल 2005 में ही खत्म हो गया था। अब उम्र के इस पड़ाव पर जेनिफर को दोबारा प्यार मिला है।

    यह भी पढ़ें- कॉपी निकला Aashiqui का ये कल्ट सॉन्ग, 5 मिनट 7 सेकंड के लव एंथम की एक-एक लाइन है हूबहू!