56 साल की जेनिफर एनिस्टन को मिला नया प्यार, Jim Curtis संग सगाई भी कर चुकी हैं एक्ट्रेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन की जिंदगी में प्यार की बहार कई बार आई और गई, लेकिन जेनिफर के प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई है। अब लीजिए जेनिफर ने एक लंबे वक्त के बाद दुनियावालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और बता दिया है कि उनकी जिंदगी में मोहब्बत की दस्तक दोबारा से हो गई है। 56 साल की जेनिफर को अब किससे प्यार हुआ है, आइए आपको बताते हैं।

जिम कर्टिस को डेट कर रहीं है जेनिफर

दरअसल जेनिफर जिम कर्टिस (Jim Curtis) को डेट कर रही हैं। हाल ही में जेनिफर ने इसका ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया है। जेनिफर ने जिम कर्टिस को जन्मदिन पर बधाई दी है और इसी से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है। जिम को जन्मदिन की बधाई देते हुए जेनिफर ने लिखा कि, जन्मदिन की शुभकामनाएं माय लव। बस इस पोस्ट के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि जेनिफर की जिंदगी में जिम कर्टिस हैं और ऑफिशियली दोनों अब साथ हैं।

कौन हैं जेनिफर के पार्टनर जिम कर्टिस?

जिम कर्टिस एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि वो वैलनेस कोच भी हैं, इसके साथ ही वो लोगों को डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी मानसिक बीमारियों से हील करने में मदद भी करते हैं। वहीं बताया गया कि जेनिफर और जिम की मुलाकात कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी। दोनों के बीच इमोशनल तालमेल काफी अच्छा बैठा और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया।