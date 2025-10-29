कॉपी निकला Aashiqui का ये कल्ट सॉन्ग, 5 मिनट 7 सेकंड के लव एंथम की एक-एक लाइन है हूबहू!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना...धीरे-धीरे से मेरे दिल को चुराना (Dheere Dheere Se Meri Zindagi Mein Aana)...ये गाना ये बताने के लिए काफी है कि 90's के उस दौर में प्यार का मतलब इसी गाने से होता था और कह सकते हैं कि आज भी है। फिल्म 'आशिकी' (Aashiqui) के इस गाने ने जो उपलब्धि हासिल की वो अक्सर कम ही गानों को मिलती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना भी Copied था या कह सकते हैं कि इस गाने की भी चोरी की गई थी और ये बात शायद ही आप जानते होंगे। क्या है पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...

'धीरे-धीरे...' गाना निकला कॉपी

दरअसल साल 1990 एक फिल्म आई, जिसका नाम था 'आशिकी'। इस फिल्म में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल नजर आए थे। फिल्म में राहुल और अनु की जोड़ी काफी पसंद की गई। ये फिल्म आई तो रातोंरात राहुल रॉय सुपरस्टार बन गए। फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर हो गए और गानों को इतना प्यार मिला कि देखते ही देखते ये चार्टबस्टर में आ गए। फिल्म के गाने धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना को भी दर्शकों ने भर-भरकर प्यार दिया।