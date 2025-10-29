कॉपी निकला Aashiqui का ये कल्ट सॉन्ग, 5 मिनट 7 सेकंड के लव एंथम की एक-एक लाइन है हूबहू!
फिल्म 'आशिकी' (Aashiqui) के यूं तो सारे ही गाने सुपरहिट रहे थे, लेकिन फिल्म के एक गाने ने जो उपलब्धि हासिल की वो अक्सर कम ही गानों को मिलती हैं पर क्या आप जानते हैं कि ये गाना भी Copied था या कह सकते हैं कि इस गाने की भी चोरी की गई थी और ये बात शायद ही आप जानते होंगे। क्या है पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना...धीरे-धीरे से मेरे दिल को चुराना (Dheere Dheere Se Meri Zindagi Mein Aana)...ये गाना ये बताने के लिए काफी है कि 90's के उस दौर में प्यार का मतलब इसी गाने से होता था और कह सकते हैं कि आज भी है। फिल्म 'आशिकी' (Aashiqui) के इस गाने ने जो उपलब्धि हासिल की वो अक्सर कम ही गानों को मिलती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना भी Copied था या कह सकते हैं कि इस गाने की भी चोरी की गई थी और ये बात शायद ही आप जानते होंगे। क्या है पूरी कहानी आइए आपको बताते हैं...
'धीरे-धीरे...' गाना निकला कॉपी
दरअसल साल 1990 एक फिल्म आई, जिसका नाम था 'आशिकी'। इस फिल्म में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल नजर आए थे। फिल्म में राहुल और अनु की जोड़ी काफी पसंद की गई। ये फिल्म आई तो रातोंरात राहुल रॉय सुपरस्टार बन गए। फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर हो गए और गानों को इतना प्यार मिला कि देखते ही देखते ये चार्टबस्टर में आ गए। फिल्म के गाने धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना को भी दर्शकों ने भर-भरकर प्यार दिया।
लेकिन इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये गाना असल में ओरिजिनल है ही नहीं बल्कि इस गाने को कॉपी किया गया है। फिल्म के ओरिजिनल गाने को कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने गाया था। फिल्म के लिरिक्स रानी मलिक ने लिखे थे वहीं फिल्म के और गाने को संगीत दिया नदीम-श्रवण की जोड़ी ने।
हॉलीवुड गाने से किया गया कॉपी?
वहीं जो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि असल में ये गाना 1987 में आई हॉलीवुड सिंगल एलबम Come into My Life से इस गाने को कॉपी किया गया है। हॉलीवुड के इस गाने को सिंगर Joyce Sims ने इस गाने को अपनी आवाज दी थी। जॉयस सिम्स उन पॉप सिंगर्स में थीं, जिनकी आवाज को लोगों ने पसंद किया गया है। ये वो दौर था जब हॉलीवुड के सिंगल गानों को जमकर पसंद किया जाता था। उनका ये गाना ब्लॉकबस्टर रहा और अब इंटरनेट पर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि उनके इसी गाने को फिल्म आशिकी में संगीत देने वाले नदीम-श्रवण ने इसे कॉपी किया।
हैरानी की बात ये है कि लिरिक्स भी आपको कॉपी लगेंगे। अब ये इत्तेफाक है, या फिर वाकई में फिल्म के गाने को वहां से चुराया गया, ये तो मेकर्स ही जानें, लेकिन हां इंटरनेट पर यूजर्स यही कह रहे हैं कि ये गाने की प्रेरणा वहीं से ली गई है। हालांकि कभी भी इसके बारे में कोई जानकारी कभी सामने नहीं आई और ना ही फिल्म मेकर्स ने इस पर कोई सफाई दी, पर अब चर्चा इस वक्त इंटरनेट पर यही हो रही है कि बॉलीवुड, गानों की चोरी सालों से करता आ रहा है।
