कर्ज में डूबीं तो घर से भागीं...पति से भी हुआ तलाक, आज 60 साल की उम्र अकेले जी रही ये मशहूर सिंगर
Alisha Chinai Look: हिंदी सिनेमा की मशहूर प्लेबैक सिंगर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अलीशा चिनॉय का नाम भी शामिल होता है। एक वक्त पर गायकी के अलावा अपनी खूबसूरती को लेकर पॉपुलर रहने वालीं अलीशा का हुलिया अब काफी बदल गया है। इस दौरान हम आपको अलीशा से जुड़े विवादों के बारे में भी बताएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की कई ऐसी प्लेबैक सिंगर रही हैं, जो अपनी जादुई आवाज और बेबाक खूबसूरती के दम पर मशहूर हुईं। इस मामले में गायिका अलीशा चिनॉय (Alisha Chinai) का नाम भी शामिल होता है, जो न सिर्फ अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को दिल को सुकून पहुंचातीं, बल्कि अपनी ब्यूटी से भी हर किसी को आकर्षित करती थीं। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ-साथ अलीशा का हुलिया भी पूरी तरह से चेंज हो गया है।
सिंगर अलीशा चिनॉय की लेटेस्ट फोटोज (Alisha Chinai Photos) को देखकर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको अलीशा से जुडे़ विवादों के बारे में भी बताएंगे, जिनकी वजह से वह सुर्खियों में रहीं।
विवादित रही अलीशा चिनॉय की लाइफ
मिली जानकारी के मुताबिक 1996 में अलीशा चिनॉय ने मशहूर संगीतकार अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। इस कंट्रोवर्सी ने अलीशा को करियर को आर्थिक और प्रोफेशनल तौर पर काफी प्रभावित किया। कहा जाता है कि इस विवाद के बाद अलीशा को म्यूजिक इंडस्ट्री से साइन लाइन किया जाने लगा।
सिर्फ इतना ही नहीं पॉप सिंगर अलीशा चिनॉय ने साल 1986 में राजेश जावेरी संग शादी रचाई जो 1994 तक चली। 6 साल बाद इनका तलाक हो गया, जिसको लेकर सुर्खियां तेज रहीं। इसके अलावा 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान अलीशा ने कई पीड़ित महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाई थी।
60 की उम्र में ऐसी दिखती हैं अलीशा चिनॉय
मेड इन इंडिया जैसे पॉपुलर गाने से अपनी खास पहचान बनाने वालीं अलीशा चिनॉय एक समय पर हिंदी सिनेमा की टॉप फीमेल सिंगर रही हैं। अपने शानदार गायकी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत को गाया। सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि अपने क्यूट फेस और नेचुरल ब्यूटी के दम पर अलीशा हर किसी की फेवरेट रहीं।
अब उनका लुक पूरी तरह से बदल गया है, इसका अंदाजा आप उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। इन फोटोज में साफ नजर आ रहा है कि 60 साल की उम्र में अलीशा हालत कैसी हो गई है।
उनकी इन फोटो को देखकर पहचान पाने में आपको भी मुश्किल होगी। गौर किया जाए अलीशा चिनॉय के करियर की तरफ तो अब वह प्रोफेशनल सिंगर के तौर फिल्मों में अधिक गाने नहीं गाती हैं। इवेंट और रियलिटी शो में गेस्ट अपीरेयंस के तौर पर अलीशा की मौजूदगी मिलती रहती हैं।
हालांकि, सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी निजी जिंदगी से जुड़ लेटेस्ट अपटेड को शेयर करती रहती हैं।
क्वीन ऑफ इंडियन पॉप
दरअसल अलीशा चिनॉय को क्वीन ऑफ इंडियन पॉप की उपाधि मिली हुई है। सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि कई सफल म्यूजिक एल्बम में अलीशा ने अपनी जादुई आवाज का जलवा बिखेरा है। उनके पॉपुलर गानों के बारे में जिक्र किया जाए उनके नाम इस प्रकार हैं-
मेड इन इंडिया
कजरा रे
नो एंट्री
दिल तू ही बता
दिलबर जानिया
बेबो
जूबी जूबी
इसके अलावा अलीशा ने फूल और कांटे, खिलाड़ी, इश्व विश्क, मर्डर, धूम 2 और नमस्ते लंदन जैसी मूवीज के लिए गाने गाए।
