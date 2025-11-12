James Bond का पासपोर्ट हुआ लीक, इस तारीख को हुआ था 007 के सीक्रेट एजेंट का जन्म
ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के सीक्रेट एजेंट 'जेम्स बॉन्ड' की फिल्म सीरीज दर्शकों की फेवरेट हैं। मार्वल सुपरहीरोज से लेकर हैरी पॉर्टर तक, हर किरदार की एक बर्थ डेट है। अब जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले 007 ने जेम्स बॉन्ड की बर्थ डेट का खुलासा किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स बॉन्ड एक फेमस फिक्शनल कैरेक्टर हैं, जिसका कोर्ड वर्ड 007 है। अब तक इस किरदार को बड़े पर्दे पर शॉन कॉनरी, डेविड निवेन, टिमोथी डॉल्टन, पियर्स ब्रॉसनन सहित 7 एक्टर्स निभा चुके हैं।
हर फिक्शनल कैरेक्टर का अपना एक बर्थ डेट है। जैसे हैरी पॉटर का 31 जुलाई और कैप्टन अमेरिका का 4 जुलाई है। अब इन सभी कैरेक्टर के बाद ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (MI6) के एजेंट जेम्स बॉन्ड (James Bond) की भी डेट ऑफ बर्थ का खुलासा उनके पासपोर्ट से हो गया है।
कब हुआ था जेम्स बॉन्ड का जन्म?
जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज के मेकर्स ने 007 के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर अपने सीक्रेट एजेंट की डेथ ऑफ बर्थ, उनके जन्मस्थान के बारे में जानकारी शेयर की है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो रही है। उन्होंने जेम्स बॉन्ड का पासपोर्ट शेयर करते हुए 007 पेज पर कैप्शन में लिखा, "आसमान से गिरे जेम्स बॉन्ड के पासपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि उनका जन्मस्थान ग्लेनको है। उनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था।
अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी 'डॉ नो', तो 5 अक्टूबर 1962 में आई है, तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि जॉन पियर्सन ने जेम्स बॉन्ड पर आधारित एक काल्पनिक स्टोरी लिखी थी, जिसका टाइटल था, "जेम्स बॉन्ड: द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007"। ये बुक 1973 में आई थी और इसी में उन्होंने जेम्स बॉन्ड की डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1920 लिखी थी।
जेम्स बॉन्ड पर बनी अब तक इतनी फिल्में
जेम्स बॉन्ड पर अब तक कुल 25 फिल्में आ चुकी हैं। जिसकी शुरुआत साल 1962 में फिल्म 'डॉ नो' से हुई थी, जिसमें शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा किया था। इसके बाद फ्रॉम रशिया विद लव, गोल्डफिंगर, थंडरबॉल, यू ओनली लिव ट्वाइस आई। इन सभी में शॉन कॉनरी मुख्य भूमिका में थे।
इसके बाद इस किरदार को जॉर्ज लेजेनबी, रोजर मूर, टिमोथी डॉल्टन, पियर्स ब्रॉसनन, डैनियल क्रेग जैसे एक्टर्स ने निभाया। 'नो टाइम टू डाई' के बाद अब 'बॉन्ड' मूवी सीरीज का अगला पार्ट 2026 में शूट होगा और 2027 या 2028 तक 007 की अगली फिल्म रिलीज होगी।
