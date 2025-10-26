उत्तराखंड में वीआईपी नंबर 0001 पर भारी पड़ा 'जेम्स बॉन्ड', अब तक का सबसे महंगा बिका 0007

जागरण संवाददाता, देहरादून। वाहनों में स्टेटस सिंबल का प्रतीक 0001 नंबर की चाहत में इस बार बड़ा उलटफेर नजर आया है। बीते 04 वर्षों में सर्वाधिक बोली में एक छत्र राज रखने वाली 0001 की सीरीज को इस बार जेम्स बांड ने मात दे दी है। 007 सेवन विश्वभर में प्रसिद्ध बांड सीरीज की फिल्मों का प्रतीक है। शायद बांड सीरीज की फिल्मों की यही चाहत इस बार दून में 0007 नंबर के रूप में इक्के पर भारी पड़ गई।

परिवहन विभाग वीआइपी सीरीज के नंबरों की बोली आयोजित करता है। स्टेटस सिंबल के साथ ही ज्योतिष के हिसाब से भी तमाम लोग अपनी पसंद के नंबरों को वाहन के आगे-पीछे रजिस्ट्रेशन के रूप में दर्ज कराने के लिए भारी धनराशि खर्च करते हैं। हालांकि, अब तक यही माना जाता था कि हर बार की तरह बोली कि महफिल इक्का यानी 0001 ही लूटकर ले जाएगा।

हालांकि, शनिवार को जब बोली के परिणाम सामने आए तो सभी चकित रह गए। 0001 नंबर के लिए अब तक जो सर्वाधिक बोली 14 लाख रुपए तक पहुंची थी, वह धड़ाम नजर आई। इस बार यह नंबर ढाई लाख रुपए में सिमट गया। वहीं, 0007 नंबर सात लाख रुपये में बिका। यह नंबर पंकज मलिक नाम के व्यक्ति ने अपने नाम किया।

परिवहन विभाग ने इस बार (यूके-07एचएफ) 28 एवं (यूके-07 एचई) के लिए वीआइपी नंबरों की बोली लगाई थी। हैरत की बात है कि इक्के का जादू सिर्फ पहले पायदान पर ही नहीं चला, बल्कि यह दूसरे स्थान पर भी नहीं टिक पाया। दूसरे स्थान पर 0005 रहा और यह 6 लाख 73 हजार में बिका। इसे शिवम निशाद नाम के व्यक्ति ने हासिल किया। 0001 तीसरे स्थान पर खिसक गया।