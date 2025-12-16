Hollywood कपल की बेटे ने ही चाकुओं से गोदकर की बेरहमी से हत्या? लगे सनसनीखेज आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर रॉबर रेनर और उनकी पत्नी मिशेल का शव का उनके घर में मिला था, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर पर चाकू के निशान थे। अब इस मामले सनसनीखेज खुलासा सामने आ रहा है।

क्या बेटे ने की माता-पिता की हत्या? लॉस एंजिल्स पुलिस के अनुसार, मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब रेनर और प्रोड्यूसर मिशेल सिंगर रेनर के 32 साल के बेटे निक रेनर पर अपने माता-पिता की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है। शनिवार को कोनन ओ'ब्रायन के घर पर एक हॉलिडे पार्टी में निक रेनर को अपने पिता के साथ बहस करते देखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि उसे चाकू मारकर हत्या करने के शक में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल उसे बिना बेल के हिरासत में रखा गया है। रविवार को उनकी बेटी ने अपने ब्रेंटवुड वाले घर में कपल को मृत पाया।

यह भी पढ़ें- हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की संदिग्ध मौत, घर पर मिला दोनों का शव क्या था हत्या का मकसद? यह मामला मंगलवार को प्रॉसिक्यूटर को सौंपा जाएगा, जो निक रेनर के खिलाफ औपचारिक आरोप तय करने पर विचार करेंगे। रॉब रेनर और मिशेल सिंगर रेनर के मृत पाए जाने के कुछ घंटों बाद निक रेनर को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने अभी तक हत्याओं के पीछे के मकसद के बारे में कुछ नहीं कहा है। रेनर परिवार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है और यह साफ नहीं था कि निक रेनर का कोई वकील है जो उनकी ओर से बात कर सके।

कौन हैं निक रेनर? निक रेनर, रॉब रेनर और मिशेल सिंगर रेनर के तीन बच्चों में से दूसरे हैं। निक ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ड्रग्स की लत से जूझते हुए बिताया है, जो उनकी किशोरावस्था में शुरू हुई थी। निक रेनर अपने 15वें जन्मदिन के आसपास पहली बार रिहैब में गए थे और 2016 तक वे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में एक दर्जन से ज्यादा बार रह चुके थे। ड्रग्स की लत की वजह से, निक रेनर के अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। रॉब और निक रेनर ने अपने मुश्किल रिश्ते और निक रेनर के ड्रग्स के साथ संघर्ष को 2016 की एक सेमी-ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म, बीइंग चार्ली में दिखाया था।