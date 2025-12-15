Language
    हॉलीवुड अभिनेता राब रेनर व उनकी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या, बेटा गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    हॉलीवुड निर्देशक राब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल लास एंजिलिस स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस के अनुसार, दोनों की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। दंपती के ...और पढ़ें

    Hero Image

    हॉलीवुड अभिनेता राब रेनर व उनकी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड निर्देशक एवं अभिनेता राब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल रविवार को अमेरिका के लास एंजिलिस स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस के अनुसार, दंपती की चाकू घोंकर हत्या की गई। इस मामले में दंपती के 32 वर्षीय बेटे निक रेनर को गिरफ्तार किया गया है।

    बेटे पर लगाए आरोपों का अभी कोई विवरण नहीं दिया गया है। लास एंजिलिस पुलिस विभाग ने कहा कि घटना की स्पष्ट रूप से हत्या के नजरिये से जांच की जा रही है।जेल रिकार्ड के अनुसार, निक को रविवार रात गिरफ्तार किया गया। उसे लास एंजिलिस काउंटी की जेल में रखा गया है।

    किन-किन फिल्मों का किया निर्देशन

    इससे पहले लास एंजिलिस की मेयर करेन बास ने 78 वर्षीय राब रेनर और उनकी 68 वर्षीय पत्नी की मृत्यु होने की घोषणा की। जाने-माने टेलीविजन कामेडियन कार्ल रेनर के बेटे राब ने 'दिस इज स्पाइनल टैप', 'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी कई मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया था।

    निर्देशक और निर्माता के तौर पर अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने टेलीविजन और दूसरी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर भी काम करना जारी रखा था। हालीवुड में उनकी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान बन गई थी, जो कैमरे के पीछे और सामने दोनों ओर अपने काम के लिए जाने जाते थे।

    राब ने 'इंटर लाफिंग', 'दिस इज स्पाइनल टैप' और 'प्राइमरी कलर्स' समेत कई फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने टेलीविजन सीरीज 'आल इन द फेमिली' के लिए भी काम किया था। राब की मां एस्टेले रेनर भी अभिनेत्री और गायिका थीं। रेनर दंपती के तीन बच्चे जैक, निक और रोमी हैं।

    ट्रंप के थे मुखर आलोचक

    हालिया समय में राब रेनर ट्रंप प्रशासन के मुखर आलोचक हो गए थे। वह उस समय सुर्खियों में आ गए थे, जब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। उनकी मौत पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं ने दुख जताया है।

