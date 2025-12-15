हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की संदिग्ध मौत, घर पर मिला दोनों का शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड निर्देशक एवं अभिनेता रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल रविवार को अमेरिका के लास एंजिलिस स्थित अपने घर में मृत पाए गए। लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग ने कहा कि घटना की स्पष्ट रूप से हत्या के नजरिये से जांच की जा रही है।

जबकि एपी के अनुसार, जांचकर्ताओं का मानना है कि उन पर चाकू से हमले किए गए थे। परिवार के एक सदस्य से पूछताछ की जा रही है। लास एंजिलिस की मेयर करेन बास ने 78 वर्षीय राब रेनर और उनकी 68 वर्षीय पत्नी की मृत्यु होने की घोषणा की।

हालीवुड निर्देशक रॉब रेनर और पत्नी मिशेल मृत पाए गए जाने-माने टेलीविजन कामेडियन कार्ल रेनर के बेटे राब ने 'दिस इज स्पाइनल टैप', 'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी कई मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया था। निर्देशक और निर्माता के तौर पर अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने टेलीविजन और दूसरी फिल्मों में अभिनेता के तौर पर भी काम करना जारी रखा था। 'इंटर लाफिंग', 'दिस इज स्पाइनल' में किया अभिनय हालीवुड में उनकी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान बन गई थी, जो कैमरे के पीछे और सामने दोनों ओर अपने काम के लिए जाने जाते थे। राब ने 'इंटर लाफिंग', 'दिस इज स्पाइनल टैप' और 'प्राइमरी कलर्स' समेत कई फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने टेलीविजन सीरीज 'आल इन द फेमिली' के लिए भी काम किया था। रॉब की मां एस्टेले रेनर भी अभिनेत्री और गायिका थीं। रेनर दंपती के तीन बच्चे जैक, निक और रोमी हैं।