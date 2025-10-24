Isabelle Tate Death Reason: 23 साल की एक्ट्रेस इजाबेल टेट का निधन, इस वजह से कम उम्र में गई जान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। '9-1-1: नैशविले' (9-1-1: Nashville) फेम एक्ट्रेस इसाबेल टेट (Isabelle Tate) का 23 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके अचानक निधन से हॉलीवुड और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। इसाबेल टेट ने 19 अक्टूबर को अपने घर में अंतिम सांस ली। उनकी टैलेंट एजेंसी मैक्रे एजेंसी (McCray Agency) ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है।

हाल ही में टैलेंट एजेंसी ने एक्ट्रेस के निधन की जानकारी शेयर की। एक्ट्रेस की तस्वीर शेयर करते हुए एजेंसी ने लिखा, "हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इसाबेल टेट का 19 अक्टूबर को निधन हो गया। वह 23 साल की थीं। मैं इजी (इसाबेल) को तब से जानता हूं जब वह टीनएजर थी और वह हाल ही में एक्टिंग में वापस आई थी।"