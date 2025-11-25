Udo Kier Death: हॉलीवुड एक्टर उड़ो कीर का निधन, 81 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Udo Kier Death:अपने मशहूर विलेन और अजीब गरीब रोल के लिए मशहूर जर्मन एक्टर उडो कीर का 81 साल की उम्र में पाम स्प्रिंग्स में निधन हो गया। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से लेकर आर्टहाउस सिनेमा तक, 275 से ज्यादा स्क्रीन क्रेडिट के साथ, कीर का करियर शानदार रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जर्मन एक्टर उडो कीर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह 275 से ज्यादा स्क्रीन क्रेडिट में विलेन, सनकी और एंटी-हीरो के यादगार रोल के लिए मशहूर हैं। उडो कीर की रविवार सुबह कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसकी पुष्टि उनके पार्टनर डेल्बर्ट मैकब्राइड और करीबी दोस्त, फोटोग्राफर माइकल चाइल्डर्स ने की। मौत की वजह अभी पता नहीं चली है।
वीडियो गेम तक में बनाई पहचान
कई मूवी शौकीनों के बीच मशहूर, उडो कीर ने हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, यूरोपियन आर्टहाउस मास्टरपीस, म्यूजिक वीडियो और यहां तक कि वीडियो गेम तक अपनी पहचान बनाई। 1944 में कोलोन में उडो कीरस्पे के तौर पर जन्मे उडो कीर का दुनिया में आना बहुत ही ड्रामैटिक था। उनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके हॉस्पिटल पर बमबारी हुई। उन्हें और उनकी मां को मलबे से बचाया गया। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था।
फैक्ट्री में किया काम
वे युद्ध के बाद गरीबी में पले-बढ़े और लंदन जाने से पहले एक टीनएजर के तौर पर एक फैक्ट्री में काम किया, जहां एक कॉफी शॉप में अचानक हुई मुलाकात ने उन्हें एक्टिंग में पहला ब्रेक दिया। उडो कीर को बड़ी कामयाबी 1970 की हॉरर फिल्म 'मार्क ऑफ द डेविल' से मिली, जिसे माइकल आर्मस्ट्रांग और एड्रियन होवन ने डायरेक्ट किया था। उडो, रेनर वर्नर फैसबिंदर, लार्स वॉन ट्रायर, एंडी वॉरहोल के एसोसिएट पॉल मॉरिसी और गस वैन सैंट जैसे मशहूर डायरेक्टर्स के पसंदीदा कोलेबोरेटर बन गए।
निडर परफॉर्मर रहे उडो
कल्ट क्लासिक्स में फ्रेंकस्टीन और ड्रैकुला का रोल करने से लेकर, माई ओन प्राइवेट इडाहो, ब्लेड, आर्मागेडन और डॉगविल में खतरनाक रोल करने तक, कीर को अंधेरा और मुश्किलें दोनों पसंद थीं। उन्होंने कहा था, “ऑडियंस बुराई को आम चीजों से ज्यादा याद रखती है।” उडो कीर की आखिरी परफॉर्मेंस पॉलिटिकल थ्रिलर 'द सीक्रेट एजेंट' में है, जिसमें वह एक यहूदी होलोकॉस्ट सर्वाइवर का रोल करते हैं जो ब्राजील की मिलिट्री डिक्टेटरशिप का सामना करता है। उनकी विरासत गेमिंग में भी फैलेगी, जिसमें हिदेओ कोजिमा और जॉर्डन पील के आने वाले हॉरर प्रोजेक्ट OD में एक रोल होगा।
