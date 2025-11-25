Udo Kier Death: हॉलीवुड एक्टर उड़ो कीर का निधन, 81 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जर्मन एक्टर उडो कीर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह 275 से ज्यादा स्क्रीन क्रेडिट में विलेन, सनकी और एंटी-हीरो के यादगार रोल के लिए मशहूर हैं। उडो कीर की रविवार सुबह कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसकी पुष्टि उनके पार्टनर डेल्बर्ट मैकब्राइड और करीबी दोस्त, फोटोग्राफर माइकल चाइल्डर्स ने की। मौत की वजह अभी पता नहीं चली है।

वीडियो गेम तक में बनाई पहचान कई मूवी शौकीनों के बीच मशहूर, उडो कीर ने हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, यूरोपियन आर्टहाउस मास्टरपीस, म्यूजिक वीडियो और यहां तक कि वीडियो गेम तक अपनी पहचान बनाई। 1944 में कोलोन में उडो कीरस्पे के तौर पर जन्मे उडो कीर का दुनिया में आना बहुत ही ड्रामैटिक था। उनके जन्म के कुछ ही घंटों बाद, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके हॉस्पिटल पर बमबारी हुई। उन्हें और उनकी मां को मलबे से बचाया गया। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था।