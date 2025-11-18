बचपन में नहीं मिला पिता का साथ, मां हो गई थी पागल, कब्र से चोरी किया गया था इस एक्टर का शव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के कुछ सितारे ऐसे हैं, जिनके बारे में उनके निधन के बाद भी चर्चा की जाती है। कुछ कलाकारों का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं रहा है। इतना ही नहीं जीवन की शुरुआत से संघर्ष और कड़ी मेहनत के दम पर उन सेलेब्स ने कामयाबी का स्वाद चखा। ऐसे ही एक दिग्गज अभिनेता के बारे में आज इस लेख में हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो फिल्मी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा हास्य कलाकार रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इस एक्टर का अंत काफी दर्दनाक रहा, क्योंकि मरने के बाद उसके शव को बाहर निकाल परिवार से पैसों की डिमांड की गई थी। आइए जानते हैं कि यहां किस लीजेंड के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

सिनेमा का नबंर-1 कॉमेडियन दरअसल जिस एक्टर के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, वह हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी सिनेमा से ताल्लुक रखता था। लेकिन बॉलीवुड में भी कई बार उसके लुक और कॉमेडी स्टाइल को कॉपी किया जा चुका है। इतना ही नहीं इसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में थी, जो एक्टर के मरने के बाद भी बरकरार है। इस अभिनेता को सिनेमा जगत का नंबर-1 कॉमेडियन माना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात एक्टर चार्ली चैपलिन की जा रही हैं।

जिंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद भी चार्ली चैपलिन ने हार नहीं मानी और रंगमंच के क्षेत्र से लेकर फिल्मी दुनिया में राज किया। मूक मूवीज में बिना किसी डायलॉग डिलीवरी के चार्ली ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया और देखते ही देखते वह 19वीं सदी में सुपरस्टार बन गए।