Harry Potter की सीरीज में बदल जाएगा Voldemort, राल्फ फिएनेस नहीं हीरोइन निभाएंगी विलेन का किरदार?

एक बार फिर से हैरी पॉटर की कहानी लौट रही है। इस बार फेमस फिल्म का हर किरदार बदल रहा है। डेनियल की जगह अब डोमिनिक मैकलॉघलिन हैरी का किरदार निभाएंगे तो वहीं एमा की जगह अरबेला स्टैंटन नजर आएंगी। इन फेमस किरदार के बाद अब हैरी पॉटर सीरीज का फेमस विलेन वोल्डेमॉर्ट भी बदला जा सकता है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हैरी पॉटर एक ऐसी फिल्म सीरीज है, जिसे सिर्फ विदेशों में ही नहीं, बल्कि इंडिया में भी काफी पसंद किया गया था। एचबीओ सीरीज ने जब इस लोकप्रिय फिल्म को टीवी पर लाने की घोषणा की थी, तो फैंस काफी निराश थे। हैरी पॉटर से लेकर हरमाइन ग्रेंजर तक के किरदार में अब बिल्कुल अलग किरदार दिखेंगे।

डोमोनिक के हैरी पॉटर लुक के सामने आने के बाद अब इस फिल्म सीरीज के एक और फेमस किरदार वोल्डेमॉर्ट के चेंज होने की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। एचबीओ के आगामी टेलीविजन रूपांतरण "द फिलॉसॉफर्स स्टोन" में रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस विलेन का किरदार अदा करती हुई नजर आएगी।

वोल्डेमॉर्ट के किरदार के लिए चल रहे हैं ऑडिशन एंटरटेनमेंट स्कूपर डेनियल रिचमैन ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया, "हैरी पॉटर शो में वोल्डेमॉर्ट के लिए किरदार के लिए वह मैन और वुमन दोनों का ही ऑडिशन ले रहे हैं, तो ये हो सकता है कि इस बार टीवी सीरीज में हमें फीमेल वोल्डेमॉर्ट दिखाई दे"।

सोशल मीडिया पर फैंस ने की निराशा व्यक्त इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया हैरी पॉटर के विलेन वोल्डेमॉर्ट का जेंडर बदलने को लेकर अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ जहां लोग 'लेडी वोल्डेमॉर्ट' को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ये चाहते हैं कि ये किरदार राल्फ ही निभाए। एक यूजर ने निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, "नहीं, आपका धन्यवाद। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये सेक्सिएस्ट साउंड करता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट फीमेल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को कचरे में डाल देंगे, अगर वह ऐसा करते हैं तो"।