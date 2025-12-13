मां बनने वाली हैं Sinners एक्ट्रेस Hailee Steinfeld, शादी के 7 महीने बाद दी गुडन्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'ट्रू ग्रिट', 'पिच परफेक्ट 2' और 'बम्बलबी' जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस हेली स्टेनफेल्ड अपने पति जोश एलन के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोशल मीडिया पर एक साथ किया अनाउंस उन्होंने यह खबर अपने सबस्टैक न्यूजलेटर में एक साथ अनाउंस की, जिसमें उन्होंने अपने 29वें जन्मदिन के मौके पर पिछले साल के अपने 29 फेवरेट पलों को लिस्ट किया था। क्लिप के आखिर में, हॉकआई स्टार ने एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने यह गुड न्यूज फैंस को दी।

View this post on Instagram A post shared by hailee steinfeld (@haileesteinfeld) सेलेब्स ने दी बधाई इसके बाद पोस्ट के कमेंट सेक्शन में हजारों बधाई मैसेज आए, जिनमें उनके सेलिब्रिटी दोस्तों के मैसेज भी शामिल थे। 'द इलेक्ट्रिक स्टेट' की एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन, 21, ने लिखा, 'ओह माय गॉड हैल्स। फैशन मॉडल गिगी हदीद, 30, ने लिखा, 'ओएमजी यायययय'। टीवी पर्सनैलिटी जेन ट्रान, 28, ने कहा, 'गर्ल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं'।