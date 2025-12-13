मां बनने वाली हैं Sinners एक्ट्रेस Hailee Steinfeld, शादी के 7 महीने बाद दी गुडन्यूज

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    Hailee And Allen Expecting First Child: एक्ट्रेस हेली स्टेनफेल्ड और स्पोर्ट्स आइकन जोश एलन ने घोषणा की है कि वे जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने ...और पढ़ें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'ट्रू ग्रिट', 'पिच परफेक्ट 2' और 'बम्बलबी' जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस हेली स्टेनफेल्ड अपने पति जोश एलन के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    सोशल मीडिया पर एक साथ किया अनाउंस

    उन्होंने यह खबर अपने सबस्टैक न्यूजलेटर में एक साथ अनाउंस की, जिसमें उन्होंने अपने 29वें जन्मदिन के मौके पर पिछले साल के अपने 29 फेवरेट पलों को लिस्ट किया था। क्लिप के आखिर में, हॉकआई स्टार ने एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने यह गुड न्यूज फैंस को दी।

    वीडियो के आखिर में कैमरा पैन आउट हुआ और उसमें सिनर्स स्टार और जोश एक छोटे से स्नोमैन के दोनों तरफ खड़े दिखे। अपने न्यूजलेटर में घोषणा करने के बाद कपल ने उसी क्लिप के साथ एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने सिर्फ एक रेड हार्ट वाला इमोजी लगाया।

     
     
     
    सेलेब्स ने दी बधाई

    इसके बाद पोस्ट के कमेंट सेक्शन में हजारों बधाई मैसेज आए, जिनमें उनके सेलिब्रिटी दोस्तों के मैसेज भी शामिल थे। 'द इलेक्ट्रिक स्टेट' की एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन, 21, ने लिखा, 'ओह माय गॉड हैल्स। फैशन मॉडल गिगी हदीद, 30, ने लिखा, 'ओएमजी यायययय'। टीवी पर्सनैलिटी जेन ट्रान, 28, ने कहा, 'गर्ल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं'।

    प्राइवेट सेरेमनी में की शादी

    कपल ने इस साल की शुरुआत में कैलिफोर्निया में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। जिसके ठीक 7 महीने बाद उन्होंने यह खुशखबरी फैंस को दी। उनकी शादी में करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए। पिछले साल नवंबर में अपनी सगाई की घोषणा के सिर्फ 6 महीने बाद ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। खबरों के मुताबिक, एलन ने समुद्र किनारे, मोमबत्तियों की रोशनी में एक सपनों जैसे प्रपोजल में हेली को प्रपोज़ किया। इसके बाद कपल ने सभी को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कीं।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो स्टेनफेल्ड अपनी फिल्म 'सिनर्स' की सफलता का आनंद ले रही हैं जिसे कई अवॉर्ड नॉमिनेशन मिले हैं।

