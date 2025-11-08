Grammy Nominations 2026: 9 नॉमिनेशन के साथ केंड्रिक लैमर ने रचा इतिहास, देखे पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्रैमी को दुनिया भर की म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इस वजह से इसे अक्सर संगीत की सबसे बड़ी रात कहा जाता है। हर बार की तरह इस बार के भी नॉमिनेशन सामने आ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लैमर को मिले 9 नॉमिनेशन लॉस एंजेलिस के Crypto.com एरेना में ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 आयोजित किया जाएगा। यह फंक्शन 1 फरवरी 2026 को होगा। इस बार ग्रैमी की रेस में मशहूर रैपर केंड्रिक लैमर सबसे आगे हैं। वह कुल 9 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर लेडी गागा हैं, जो 7 नॉमिनेशन में शामिल हैं। नौ नॉमिनेशन पाने वाले लैमर के नॉमिनेशन में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर शामिल हैं। लेडी गागा को सात नॉमिनेशन मिले।