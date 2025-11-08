Grammy Nominations 2026: 9 नॉमिनेशन के साथ केंड्रिक लैमर ने रचा इतिहास, देखे पूरी लिस्ट
Grammy Nomination 2026: ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 की नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसकी लिस्ट शुक्रवार, 7 नवंबर को सामने आ गई। इस बार भी कई सारे नॉमिनेशन मिले हैं, चलिए जानते हैं किसने मारी बाजी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्रैमी को दुनिया भर की म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इस वजह से इसे अक्सर संगीत की सबसे बड़ी रात कहा जाता है। हर बार की तरह इस बार के भी नॉमिनेशन सामने आ गए हैं।
लैमर को मिले 9 नॉमिनेशन
लॉस एंजेलिस के Crypto.com एरेना में ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 आयोजित किया जाएगा। यह फंक्शन 1 फरवरी 2026 को होगा। इस बार ग्रैमी की रेस में मशहूर रैपर केंड्रिक लैमर सबसे आगे हैं। वह कुल 9 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर लेडी गागा हैं, जो 7 नॉमिनेशन में शामिल हैं। नौ नॉमिनेशन पाने वाले लैमर के नॉमिनेशन में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर शामिल हैं। लेडी गागा को सात नॉमिनेशन मिले।
जस्टिन बीबर भी हुए नॉमिनेट
जस्टिन बीबर को उनके लेटेस्ट एल्बम, 'स्वैग' के लिए 'एल्बम ऑफ़ द ईयर' और 'पॉप वोकल एल्बम' कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया है। 'स्वैग' कनाडाई गायक जस्टिन बीबर का सातवां स्टूडियो एल्बम है। इस एल्बम में गुन्ना, ड्रुस्की, डिजॉन, लिल बी, सेक्सी रेड, कैश कोबेन, एडी बेंजामिन और मार्विन विनान्स जैसे कलाकार गेस्ट एपियरेंस में आए हैं।
एल्बम ऑफ द ईयर
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — बैड बनी
स्वैग — जस्टिन बीबर
मैन्स बेस्ट फ्रेंड — सबरीना कारपेंटर
लेट गॉड सॉर्ट एम आउट — क्लिप्स, पुशा टी और मालिस
मेहेम — लेडी गागा
जीएनएक्स — केंड्रिक लैमर
मट — लियोन थॉमस
क्रोमाकोपिया — टायलर, द क्रिएटर
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर
'डीटीएमएफ' - बैड बनी
'मैनचाइल्ड' - सबरीना कारपेंटर
'एंग्जाइटी' - डोएची
'वाइल्डफ्लावर' - बिली इलिश
'अब्राकाडाब्रा' - लेडी गागा
'लूथर' - केंड्रिक लैमर और एसजेडए
'द सबवे' - चैपल रोआन
'एपीटी' - रोजे, ब्रूनो मार्स
सॉन्ग ऑफ द ईयर
अबराकाडाब्रा
एंग्जाइटी
एपीटी
डीटीएमएफ
गोल्डन
लूथर
मैनचाइल्ड
वाइल्डफ्लावर
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट
ओलिवियाडीन
कैट्सआई
द मारियास
एडिसन रे
सोम्ब्र
लियोन यॉमस
एलेक्स वॉरेन
लोला यंग
बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस
डेजीज के लिए जस्टिन बीबर
मैनचाइल्ड के लिए सबरीना करापेंटर
डिजीज के लिए लेडी गागा
द सबवे के लिए चैपल रोआन
मेसी के लिए लोला यंग
