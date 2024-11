Grammy Awards 2025 Nominations: Beyonce के नाम रहे सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, दो लोगों का भारत से भी है कनेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स (67th Grammy Awards) के लिए नॉमिनेशन लिस्ट का एलान हो चुका है। इस बार 94 कैटगरी में नॉमिनेशन हुए हैं। इस साल सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बियॉन्से को मिले हैं। उन्हें 11 प्रमुख श्रेणियों में नामांकन मिला है। बियॉन्स के नाम वैसे भी सबसे ज्यादा ग्रैमी पुरस्कार पाने वालों में दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में 32 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। बियॉन्से को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन

अन्य प्रमुख दावेदारों में चार्ली एक्ससीएक्स, बिली एलिश, केंड्रिक लैमर और पोस्ट मेलोन शामिल हैं इन सभी को सात-सात कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। सबरीना कारपेंटर,चैपल रोन और टेलर स्विफ्ट छह-छह नामांकन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। आइए जानते हैं नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट यहां-- बियॉन्से: टेक्सास होल्ड ‘एम- बिली ऐलिश: बर्ड्स ऑफ अ फेदर- चैपेल रोअन: गुड लक, बेब! - केंड्रिक लैमर: नॉट लाइक अस- लेडी गागा और ब्रूनो मार्स: डाई विद अ स्माइल- सबरिना कारपेंटर: प्लीज प्लीज प्लीज- शाबूजी: ए बार सॉन्ग (टिप्सी)- टेलर स्विफ्ट और पोस्ट मेलोन: फोर्टनाइट- बीटल्स का गाना 'नाउ एंड देन'- बियॉन्से का गाना 'टेक्सास होल्ड 'एम''- बिली आयलिश का गाना 'बर्ड्स ऑफ अ फेदर'- चैपल रोआन का गाना 'गुड लक, बेब!' - चार्ली एक्ससीएक्स का गाना '360'- केंड्रिक लैमर का गाना 'नॉट लाइक अस'- सबरीना कारपेंटर का गाना 'एस्प्रेसो'- टेलर स्विफ्ट और पोस्ट मेलोन का गाना 'फोर्टनाइट'-आंद्रे 3000 - न्यू ब्लू सन-बेयॉन्से - काउबॉय कार्टर-बिली एलिश - हिट मी हार्ड एंड सॉफ्ट-चैपल रोन - द राइस एंड फॉल ऑफ मिडवेस्ट प्रिंसेज-चार्ली XCX - ब्रैट -जैकब कोलियर - डीजेसी वॉल्यूम 4-सबरीना कारपेंटर - शार्ट एंड स्वीट-टेलर स्विफ्ट - द टार्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट- अनुष्का शंकर: Chapter II: How Dark It Is Before Dawn- क्रिस रेडिंग: Visions of Sounds De Luxe- राधिका वेकारिया: Warriors of Light- रिकी केज: Break of Dawn- रयूची सकामोटो: Opusबेन्सन बूनDoechiiचैपल रोनkhruangbinRayeसबरीना कार्पेंटरशबूजीटेडी स्विम्स- Beyoncé - Bodyguard- Billie Eilish - Birds of a Feather- Chappell Roan - Good Luck, Babe!- Charli XCX - Apple- Sabrina Carpenter - Espresso