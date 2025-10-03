Final Destination 6 OTT Release: ओटीटी पर दस्तक देगी हॉरर फिल्म, कब और कहां देखें फाइनल डेस्टिनेशन Bloodlines
Final Destination Bloodlines हॉलीवुड की सबसे खौफनाक हॉरर फिल्मों में से एक फाइनल डेस्टिनेशन की छठी किस्त मई में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। अब फिल्म ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है अगर इसे दोबारा देखना चाहते हैं या थिएटर में देखने से चूक गए हैं तो आप इसे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की कल्ट हॉरर फ्रेंचाइजी फाइनल डेस्टिनेशन की छठी किस्त फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस अपनी धमाकेदार थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार है। एडम स्टीन और जैक लिपोव्स्की द्वारा निर्देशित, फ़ाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स ने इस साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज होने पर लंबे समय से चली आ रही हॉरर सीरीज की शानदार वापसी करवाई। फिल्म का स्क्रीनप्ले गाय बुसिक और लोरी इवांस टेलर ने लिखा, जो जॉन वॉट्स के साथ एक कहानी पर आधारित था। इसके किरदार ओरिजिनल रूप से जेफरी रेडिक द्वारा गढ़े गए थे, जिन्होंने 2000 में रिलीज हुई पहली फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म के पीछे दिमाग लगाया था।
बॉक्स ऑफिस पर कमाया मोटा पैसा
14 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया, यह सीरीज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। यह द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स और इट के बाद न्यू लाइन सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी हॉरर फ्रैंचाइजी है। एक हिंसक और बार-बार आने वाले बुरे सपने से त्रस्त, कॉलेज की छात्रा स्टेफनी उस व्यक्ति की तलाश में घर लौटती है जो मौत के इस भयानक चक्र को तोड़ सके और उसके परिवार को उस भयानक विनाश से बचा सके जो उन सभी का इंतजार कर रहा है।
भारत में कब और कहां रिलीज होगी फिल्म
फाइनल डेस्टिनेशन:ब्लडलाइन्स जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने गुरुवार को एक पोस्ट के साथ इस खबर की पुष्टि की, जिसमें लिखा था, 'मृत्यु परिवार में चलती है। फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स 16 अक्टूबर से अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में केवल जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगी। कलाकारों में रिचर्ड हार्मन, कैटलिन सांता जुआना, टियो ब्रियोन्स, ओवेन पैट्रिक जॉयनर, रिया किहलस्टेड, अन्ना लोर और ब्रेक बैसिंगर शामिल हैं। फैंस को पुरानी यादों में खो देने के लिए, दिवंगत अभिनेता टोनी टॉड दिखाई देंगे जो उनकी आखिरी फिल्म थ। उन्होंने पिछली फिल्मों में विलियम ब्लडवर्थ को अपनी आवाज दी थी।
इस बीच, रिपोर्ट्स की मानें तो सातवीं किस्त पहले से ही प्रोसेस में है और को-राइटर लोरी इवांस टेलर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। इस फ्रेंचाइजी के फैंस जो इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, उनके लिए 16 अक्टूबर वह तारीख है जब मौत एक बार फिर लिविंग रूम में प्रवेश करेगी, इस बार जियो हॉटस्टार पर।
