Emily In Paris Season 5 OTT Release: इस बार पेरिस नहीं Rome जाएगी एमिली, होगा महा ड्रामा

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी सीरीज अपने पांचवें सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। रोमांस, फैशन और ड्रामा से भरपूर होने का वादा करता इस सीरीज का नया चैप्टर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। एक चौंकाने वाले मोड़ में, लिलीकॉलिन्स द्वारा अभिनीत एमिली कूपर, पेरिस छोड़कर एक नए रोमांच के लिए इटली के वेनिस की यात्रा पर जाने वाली है।

