Emily In Paris Season 5 OTT Release: इस बार पेरिस नहीं Rome जाएगी एमिली, होगा महा ड्रामा
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर रोमांटिक कॉमेडी सीरीज अपने पांचवें सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। रोमांस, फैशन और ड्रामा से भरपूर होने का वादा करता इस सीरीज का नया चैप्टर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। एक चौंकाने वाले मोड़ में, लिलीकॉलिन्स द्वारा अभिनीत एमिली कूपर, पेरिस छोड़कर एक नए रोमांच के लिए इटली के वेनिस की यात्रा पर जाने वाली है।
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
यह सीरीज सांस्कृतिक मतभेदों, प्रोफेशनल महत्वाकांक्षाओं, रोमांस और सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे विषयों पर आधारित है। एमिली इन पेरिस सीजन 5 का प्रीमियर बहुत जल्द ओटीटी पर होने वाला है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर, 2025 से स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, "दिल पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाएंगे... एमिली इन पेरिस 18 दिसंबर को लौट रही है।"
क्या है एमिली इन पेरिस की कहानी?
यह श्रृंखला शिकागो में रहने वाली एक अमेरिकी महिला एमिली के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बेहतर नौकरी का अवसर मिलने पर पेरिस जाने का फैसला करती है, भले ही उसे फ्रेंच बोलना नहीं आता हो। उसकी जिंदगी सपनों की तरह ही अच्छी चल रही होती है, जब तक कि वहएक लव रिलेशन में नहीं फंसती।
Hearts will Rome farther than ever before...— Netflix (@netflix) October 22, 2025
Emily in Paris returns DECEMBER 18 pic.twitter.com/Nij8NVvbOX
कौन-कौन से कलाकार आए नजर
इस सीरीज में लिली कॉलिन्स, फिलिपिनलेरॉय-ब्यूलियू, एशली पार्क, कैमिला रजात, लुकास ब्रावो, सैमुअल अर्नोल्ड, ब्रूनो गौरी और लुसिएन लैविस्काउंट सहित कई कलाकार शामिल हैं। इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा को डैरेनस्टार ने बनाया है।
