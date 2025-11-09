Language
    फिल्मों ने डिप्रेशन से निकाला... पत्नी से तलाक के बाद टूट गए थे Dwayne Johnson, हॉलीवुड एक्टर ने किया खुलासा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:49 PM (IST)

    Dwayne Johnson Opens Up About Depression: ड्वेन 'द रॉक' जॉनसन ने 2007 में तलाक के बाद डिप्रेशन, को-पैरेंटिंग और पारिवारिक फिल्मों में पॉजीटिविटी ढूंढने के बारे में खुलकर बात की।

    पत्नी से तलाक के बाद डिप्रेशन में चले गए थे हॉलीवुड एक्टर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ड्वेन 'द रॉक' जॉनसन ने हाल ही में अपनी पूर्व पत्नी डैनी गार्सिया से तलाक के दौरान आए इमोशनल चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात की। 16 साल तक शादीशुदा रहे इस जोड़े का 2007 में तलाक हो गया। जॉनसन के लिए यह अलगाव सिर्फ शादी खत्म होने के बारे में नहीं था, बल्कि यह भी था कि इसका उनकी 24 साल की बेटी सिमोन पर क्या असर होगा।

    तलाक ने जॉनसन को झकझोर दिया था

    जॉनसन ने द हॉलीवुड रिपोर्टर के अवार्ड्स चैटर पॉडकास्ट के 6 नवंबर के एपिसोड में कहा, "जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जब आप शादी करते हैं, तो आप लंबे वक्त के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन फिर हमेशा वैसा नहीं होता और फिर यह आपको भी वैसे ही झकझोर देता है जैसे मुझे झकझोर दिया था। हमारा एक बच्चा हुआ और मैं कैसा पिता बनने वाला था?"

    डिप्रेशन में चले गए थे जॉनसन

    जॉनसन ने स्वीकार किया कि तलाक ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला और वे डिप्रेशन के एक बुरे दौर से गुजरे। उन्होंने कहा, "उस समय मैं सचमुच बहुत परेशान था।" इसने उनके करियर को भी प्रभावित किया। पत्नी से अलग होने के बाद, जॉनसन ने "द गेम प्लान" और "टूथफेयरी" जैसी फिल्मों में हल्के-फुल्के, पारिवारिक किरदार निभाने की सोची-समझी कोशिश की। उन्होंने बताया, "मैं अपनी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था और यही एकमात्र चीज थी जो मैं सचमुच क्रिएटीव रूप से करना चाहता था।" उन्होंने आगे कहा, "मैं ऐसी कोई चीज नहीं चाहता था जो मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज निकालने के लिए मजबूर करे। मैं ऐसी चीजें चाहता था जिनका अंत सुखद हो, और इसलिए मैंने वही किया।"

    चुनौतियों के बावजूद, जॉनसन और गार्सिया अपने अपनी को-पेरेंट्स बनने की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल पाए। वे एक बेहद सफल कमर्शियल पार्टनरशिप भी बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने सेवन बक्स प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की और एक दशक से भी ज्यादा समय तक को-प्रोड्यूसर के रूप में काम किया।

    नई शुरुआत

    आज, जॉनसन लॉरेन हाशियान के साथ खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, जिनसे उनकी 9 साल की बेटी जैस्मीन और 6 साल की टियाना हैं। उनका सफर दर्शाता है कि पर्सनल जीवन में आने वाली समस्याओं से प्रोफेशनल करियर भी असर पड़ता है। ड्वेन जॉनसन और डैनी गार्सिया ने 16 साल की शादी के बाद 2007 में तलाक ले लिया। यह अलगाव एक निजी फैसला था और तब से उन्होंने एक मजबूत को पेरेंटिंग और पेशेवर रिश्ता बनाए रखा है।

    तलाक ने ड्वेन जॉनसन को कैसे प्रभावित किया?

    जॉनसन के लिए तलाक इमोशनल रूप से चुनौतीपूर्ण था। उस दौरान उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और उन्होंने पॉजीटिविटी पर फोकस करने के लिए द गेम प्लान और टूथफेयरी जैसी हल्की-फुल्की, पारिवारिक फिल्में चुनीं।

    ड्वेन जॉनसन का अब डैनी गार्सिया के साथ कैसा रिश्ता है?

    तलाक के बावजूद जॉनसन और गार्सिया अपनी बेटी सिमोन के लिए को-पैरेंट रहे। उन्होंने सेवन बक्स प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की और सफल बिजनेस चलाया।

