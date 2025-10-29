Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हॉलीवुड एक्टर Chris Evans बने पापा, कैप्टन अमेरिका के घर गूंजी किलकारी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    'स्टीव रोजर्स' उर्फ 'कैप्टन अमेरिका' क्रिस इवांस (Chris Evans) किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें 'फैंटास्टिक फोर' में उनकी भूमिका से बड़ा ब्रेक मिला। 'कैप्टन अमेरिका' की भूमिका ने ही उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने कथित तौर पर अल्बा बैप्टिस्टा से शादी की। अब खबर आ रही है कि एक्टर पिता बन गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्रिस इवांस और अल्बा बने माता-पिता (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिस इवांस (Chris Evans) और अल्बा बैप्टिस्टा (Alba Baptista) पेरेंट्स बन गए हैं। TMZ के अनुसार, कैप्टन अमेरिका स्टार की पत्नी अल्बा के घर 25 अक्टूबर को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक बेटी का जन्म हुआ है। इस जोड़े ने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपल हमेशा से अपने रिश्ते को निजी रखना पसंद करता है। दिलचस्प बात ये है कि एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी भी सभी से छुपाकर रखी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बच्चे का नाम अल्मा ग्रेस बैप्टिस्टा इवांस रखा गया है।

    कैसे शुरू हुई क्रिस और अल्बा की लव स्टोरी?

    क्रिस और अल्बा का रिश्ता पहली बार 2022 में सबके सामने आया था। कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, इस जोड़े ने 2023 की गर्मियों में अपने बोस्टन स्थित घर में एक शानदार समारोह में शादी कर ली। उनकी शादी में उनके करीबी परिवार, दोस्त और क्रिस के कुछ मार्वल के को-एक्टर्स ही मौजूद थे।

    WhatsApp Image 2025-10-29 at 5.37.20 PM

    यह भी पढ़ें- Tom Cruise और Ana De Armas का ब्रेकअप! 9 महीने बाद आखिर क्या हुआ कपल के बीच?

    पिता बनने का था सपना

    क्रिस ने इससे पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए फैमिली वैल्यू क्या मायने रखती है और पिता बनने की उन्हें कितनी खुशी होगी। एक्सेस हॉलीवुड के साथ बातचीत में उन्होंने माता-पिता बनने को अपना सपना बताया था।

    उन्होंने कहा, "पिता बनना मेरे लिए एक ड्रीम रोल जैसा होगा," उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वे सुपरहीरो डैड का खिताब हासिल कर लेंगे।

    क्रिस के आने वाले प्रोजेक्ट्स

    वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कुछ कहा नहीं है। हालांकि, उन्होंने एवेंजर्स: डूम्सडे के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में वापसी की अफवाहों को खारिज कर दिया है। जब उनकी वापसी की अटकलें ज़ोरों पर थीं, तब उन्होंने कहा था कि मैं खुशी से रिटायर हो रहा हूं।"

    यह भी पढ़ें- गुमनामी के अंधेरे में जी रहा बचपन का सुपरहीरो 'जूनियर-जी', एक्टिंग से सालों से है दूर!