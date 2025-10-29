हॉलीवुड एक्टर Chris Evans बने पापा, कैप्टन अमेरिका के घर गूंजी किलकारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिस इवांस (Chris Evans) और अल्बा बैप्टिस्टा (Alba Baptista) पेरेंट्स बन गए हैं। TMZ के अनुसार, कैप्टन अमेरिका स्टार की पत्नी अल्बा के घर 25 अक्टूबर को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक बेटी का जन्म हुआ है। इस जोड़े ने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है।

कपल हमेशा से अपने रिश्ते को निजी रखना पसंद करता है। दिलचस्प बात ये है कि एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी भी सभी से छुपाकर रखी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बच्चे का नाम अल्मा ग्रेस बैप्टिस्टा इवांस रखा गया है।

कैसे शुरू हुई क्रिस और अल्बा की लव स्टोरी? क्रिस और अल्बा का रिश्ता पहली बार 2022 में सबके सामने आया था। कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, इस जोड़े ने 2023 की गर्मियों में अपने बोस्टन स्थित घर में एक शानदार समारोह में शादी कर ली। उनकी शादी में उनके करीबी परिवार, दोस्त और क्रिस के कुछ मार्वल के को-एक्टर्स ही मौजूद थे।