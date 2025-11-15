चौथी बार मां बनी Cardi B, दूसरे पार्टनर संग दिया पहले बच्चे को जन्म
Cardi B Welcomes Fourth Child: कार्डी बी ने अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है। उन्होंने अपने पार्टनर और एनएफएल स्टार स्टीफन डिग्स के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लॉस एंजिल्स, अमेरिकी रैपर कार्डी बी चौथी बार अपने साथी और एनएफएल स्टार स्टीफन डिग्स के साथ एक बच्चे को जन्म दिया है।
फैंस के साथ शेयर की खुशखबरी
सिंगर ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पूरी तरह से ब्लैक रंग के परिधान में नजर आ रही हैं और बैकग्राउंड में उनके नए एल्बम "एम आई द ड्रामा?" का गाना "हैलो" बज रहा है। कैप्शन में 33 साल की सिंगर ने अपने चौथे बच्चे के जन्म की पुष्टि की।
सिंगर ने लिखा, 'मेरा जीवन में कई उतार-चढ़ाव रहा है मेरा पिछला चैप्टर एक नए मौसम की शुरुआत थी। नए सिरे से शुरुआत करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह इसके लायक रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं दुनिया के लिए नया म्यूजिक और एक नया एल्बम लेकर आई! मेरी दुनिया में एक नया बच्चा, और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की एक और वजह, किसी भी चीज या किसी और से ज्यादा खुद को प्यार करने की एक और वजह ताकि मैं अपने बच्चों को वह प्यार और जीवन दे सकूं जिसके वे हकदार हैं'।
उन्होंने कहा कि "नया चैप्टर" खुद पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर बनने का होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उस महिला से प्यार है जो वह बन गई हैं। यह अगला अध्याय मैं बनाम मैं है! यह मैं हूं जो हर मुश्किल का सामना कर रही हूं, हर उस चीज का सामना कर रही हूं जो मेरे रास्ते में आने वाली है। मैंने अपने शरीर और दिमाग को दुरुस्त करने के लिए टूर की तैयारी शुरू कर दी है। कोई भी चीज मुझे आप लोगों को जीवन भर का सबसे यादगार प्रदर्शन देने से नहीं रोक सकती! मैंने सीखा है कि मैं ठीक हो गई हूं और मुझे उस महिला से प्यार है जो मैं बन गई हूं! मेरे लिए इस अगले दौर का यही मतलब है और मैं इसमें पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कदम रख रही हूं'।
रैपर की अपने पूर्व पति ऑफसेट से तीन बेटियां भी हैं, जिनका नाम कल्चर और ब्लॉसम है, और एक बेटा वेव भी है। वहीं अब अपने दूसरे पार्टनर के साथ कार्डी बी ने पहले बच्चे को जन्म दिया है।
