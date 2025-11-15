चौथी बार मां बनी Cardi B, दूसरे पार्टनर संग दिया पहले बच्चे को जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लॉस एंजिल्स, अमेरिकी रैपर कार्डी बी चौथी बार अपने साथी और एनएफएल स्टार स्टीफन डिग्स के साथ एक बच्चे को जन्म दिया है। फैंस के साथ शेयर की खुशखबरी सिंगर ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पूरी तरह से ब्लैक रंग के परिधान में नजर आ रही हैं और बैकग्राउंड में उनके नए एल्बम "एम आई द ड्रामा?" का गाना "हैलो" बज रहा है। कैप्शन में 33 साल की सिंगर ने अपने चौथे बच्चे के जन्म की पुष्टि की।

सिंगर ने लिखा, 'मेरा जीवन में कई उतार-चढ़ाव रहा है मेरा पिछला चैप्टर एक नए मौसम की शुरुआत थी। नए सिरे से शुरुआत करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह इसके लायक रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं दुनिया के लिए नया म्यूजिक और एक नया एल्बम लेकर आई! मेरी दुनिया में एक नया बच्चा, और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की एक और वजह, किसी भी चीज या किसी और से ज्यादा खुद को प्यार करने की एक और वजह ताकि मैं अपने बच्चों को वह प्यार और जीवन दे सकूं जिसके वे हकदार हैं'।