Instagram डिलीट कर गायब हुईं हॉलीवुड सिंगर Britney Spears, सोशल मीडिया पर किए थे रहस्यमयी पोस्ट!
हॉलीवुड सेंसेशन ब्रिटनी स्पीयर्स (Britney Spears) अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। ब्रिटनी को पता है कि सुर्खियों में कैसे रहा जाता है। ब्रिटनी पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस भी काफी परेशान हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. हॉलीवुड सेंसेशन ब्रिटनी स्पीयर्स (Britney Spears) अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। ब्रिटनी को पता है कि सुर्खियों में कैसे रहा जाता है। ब्रिटनी पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस भी काफी परेशान हैं। अब ब्रिटनी ने पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से गायब हो गई हैं, जिसकी वजह से दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस काफी परेशान हैं।
इंस्टाग्राम डिलीट कर कहां गईं ब्रिटनी?
दरअसल ब्रिटनी स्पीयर्स ने हाल ही में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। जैसे ही ब्रिटनी के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि ब्रिटनी अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट कर चुकी हैं। पीपल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटनी अपने पूर्व पति जे.जे. के साथ चल रहे विवाद और अपने बेटों को लेकर की गई कुछ चिंताजनक पोस्ट्स के कारण चर्चा में थीं। ब्रिटनी की इन पोस्ट्स में उनके चोटिल होने और ब्रेन डैमेज जैसी बातों का जिक्र था, जिसने उनके फैंस को काफी परेशान कर दिया।
यह भी पढ़ें- बाथटब सीन ने बदली किस्मत...शशि कपूर संग किया डेब्यू, गुमनाम हुई 70 के दशक की वो 'कैबरे क्वीन'
बेटों के चलते परेशान थीं ब्रिटनी
दरअसल पिछले काफी दिनों से 43 साल की ब्रिटनी अपने बेटों के चलते काफी परेशान चल रही थीं। वो सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट्स कर रही थीं। ब्रिटनी ने अपने बेटों, जेडेन जेम्स और शॉन प्रेस्टनॉ कई बातें ऐसी लिखीं, जो थोड़ी हैरान करने वाली और रहस्यमयी भी थीं। इसके अलावा वो और पोस्ट कर रही थीं, जिसमें वो अजीबो-गरीब बातें कर रही थीं।
19 अक्टूबर को उन्होंने एक और पोस्ट में बताया कि 2018 में 4 महीने के रिहैब के दौरान एक स्टंट के कारण उन्हें ब्रेन डैमेज हुआ था। ब्रिटनी ने ये भी कहा कि वो डांस के पोस्ट्स शेयर क्यों करती हैं। उन्होंने कहा कि, 'यही वह तरीका है जिससे मैं खुद को व्यक्त करती हूं और कला के माध्यम से प्रार्थना करती हूं कि हे ईश्वर, मैं बस एक अच्छी औरत बनना चाहती हूं और बेहतर बनना चाहती हूं और मुझे अद्भुत समर्थन मिल रहा है।'
7 अक्टूबर को भी ब्रिटनी ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उनके हाथों पर चोट के निशान, जिसपर वो पट्टियां बांधे हुई दिखाई दे रही थीं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने बताया था कि वो अपने दोस्त के घर सीढ़ियों से गिर गईं थीं। इसके साथ उन्होंने कई और चीजें शेयर की थीं। लेकिन अब अचानक से ब्रिटनी का गायब होना लोगों को हैरान कर रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।