20 लोगों की मौत... महिलाओं का मिसकैरेज... लोगों को आया हार्टअटैक, 52 साल पहले आई वो मनहूस और शापित फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। कुछ फिल्मों के किस्से और कहानियों ने वो करके दिखाया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया क्या वाकई में ऐसा हो सकता है।

कई बार कॉमेडी और एक्शन फिल्मों को लोग याद रखते हैं तो कई लोग हॉरर फिल्मों को भी याद रखते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने ना जाने कितनों की जान ली और उस फिल्म का इतिहास इतना मनहूस रहा कि लोग उसे यादकर आज भी सिहर जाते हैं। कौन सी है वो फिल्म, आइए आपको बताते हैं।

एक फिल्म जो बनी शापित द एक्सॉर्सिस्ट (The Exorcist), ये वो फिल्म है जिसने सालों पहले सिनेमाघरों में दस्तक दो दी लेकिन इस फिल्म का काला सच लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके गया। साल 973 में आई इस फिल्म को लेकर यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन इस फिल्म ने खौफ की वो दास्तां लिखी कि, जिसने लोगों को हार्ट अटैक दिलाया।

शूटिंग के बाद जला फिल्म का सेट साल 1969 में कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीनराइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल द एक्सॉर्सिस्ट को लिखा। जब ये नोवल आई तो ये हिट रही। इसके बाद इस पर उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए वॉर्नर ब्रदर्स आगे आए और वो डिस्ट्रीब्यूटर बने लेकिन कोई भी डायरेक्टर फिल्म के लिए नहीं मिला। सबने फिल्म को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया।

आखिरकार नोवल लिखने वाले विलियम ने फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म के लिए लिंडा ब्लैर को फाइनल किया गया, जिन्हें लीड किरदार मिला। इसके बाद साल 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो इसी बीच फिल्म के सेट पर आग लग गई, जिसमें फिल्म का पूरा सेट जल गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई, तो वहीं कुल 20 लोग इसमें मारे गए। वहीं जिस कमरे में भूत-प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे। उस कमरे को कुछ नहीं हुआ।

फिल्म के सेट पर हुए लगातार हादसे फिल्म का सेट जल जाने के बाद काफी दिनों तक फिल्म की शूटिंग रुकी रही। इसके बाद फिल्म के सेट पर लगातार हादसे होते रहे। वहीं एक चर्च के पादरी को फिल्म के सेट को शुद्धीकरण के लिए बुलाया गया लेकिन उसने भी आने से इनकार कर दिया। टीम के बचे बाकी लोग सेट पर आकर दोबारा काम करने को तैयार नहीं थे।कई बार फिल्म की शूटिंग रुकी और फिर शुरू हुई। हालांकि हादसों की हद तो तब हुई जब फिल्म के सेट पर एक्टर्स की जान जाने लगी।

इन एक्टर्स की हुई मौत, फिल्म ने ली कई लोगों की जान हादसों के बीच इस फिल्म में मौत का तांडव भी हुआ। फिल्म में बर्क डेनिंनिंग्स का किरदार निभाने वाले जैक मैकगौरन की मौत हुई। इसके बाद फिल्म 'द एक्सॉर्सिस्ट' के रिलीज होने से पहले वासिलिकी मालियारोस की मौत हो गई। इसके अलावा शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लैर, मैक्स वॉन सायडो समेत कई लोगों की मौत हुई।

फिल्म की कास्ट एंड क्रू से जुड़े कई लोग मौत के मुंह में चले गए। वहीं फिल्म की स्क्रीनिंग जब रखी गई तो उस दौरान लोग भाग खड़े हुए। सिनेमाघरों में लोगों को उल्टियां होने लगीं। वहीं फिल्म के सीन इतने भयानक थे कि, महिलाओं का गर्भपात होने लगा। कई लोगों को सिनेमाघरों में हार्टअटैक भी आया।

कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के बाद मेकर्स को भूत-प्रेतों पर यकीन हो गया। माना जाता है कि फिल्म के सेट पर कुछ सुपरनैचुरल पावर्स होती थीं। फिल्म के क्लाईमैक्स सीन को ही फिल्माने में महीने लग गए। जैसे ही फिल्म की शूटिंग बढ़ती तो फिल्म का बजट बढ़ जाता।