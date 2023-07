Mission Impossible 7 Day 10 Collection: कॉम्प्टीशन के बाद भी धाक जमाए हुई है मिशन इम्पॉसिबल 7, कर ली इतनी कमाई

नई दिल्ली, जेएनएन। हॉलीवुड एक्शन स्पाई फ्रेंचाइजी फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: डेड रेकनिंग पार्ट वन' (Mission Impossible: Dead Reckoning Part One) 80 करोड़ का आंकड़ा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है। यह तब है जब कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की 'सत्यप्रेम की कथा' पहले से ही सिनेमाघरों में दर्शकों पर अपना जादू चला चुकी है। टॉम क्रूज की 'मिशन इंपॉसिबल 7' इंडिया में 12 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म ने 10 दिनों के भीतर 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

जिस स्पीड से 'मिशन इंपॉसिबल 7' आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से यह अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि बहुत जल्द 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। हालांकि, अब मैदान में टक्कर देने के लिए और भी फिल्में आ गई हैं। क्रिस्टोफर नोलन की 'ओपनहाइमर' हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका काफी टाइम से बज बना हुआ है।

