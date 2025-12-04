Tere Ishk Mein Worldwide Collection: बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ी धनुष की फिल्म, 6 दिन में दुनियाभर में छापे इतने करोड़
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है और इसका असर इसके बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और इसने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था।
तेरे इश्क में घरेलू कलेक्शन डे 6
तेरे इश्क में ने 16 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी, दूसरे दिन फिल्म की कमाई 17 करोड़ रुपये हुई और तीसरे दिन यानि अपने पहले वीकेंड पर 19 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद सोमवार को इसकी कमाई में छोड़ी गिरावट आई लेकिन अगले ही दिन फिल्म ने फिर से डबल डिजीट में कमाई शुरू कर दी। अब 6 वें दिन फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में 6.85 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का 6 दिनों का कुल कलेक्शन 79.75 करोड़ रुपये हो गया है।
दुनियाभर में फिल्म ने मार दी सेंचुरी
फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने दुनियाभर में 6 दिनों में सेंचुरी मार दी है। यानि फिल्म ने 101.15 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जो कि फिल्म के लिए एक माइलस्टोन है। इसके अलावा म्यूजिकल रोमांटिक का ओवरसीज कलेक्शन 8.50 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 92.65 करोड़ रुपये है। अभी भी धनुष-कृति की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि यह कितने माइलस्टोन अचीव करती है।
1. घरेलू कलेक्शन- 79.75 करोड़ रुपये
2. वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 101.15 करोड़ रुपये
3. ओवरसीज कलेक्शन- 8.50 करोड़ रुपये
4. इंडिया ग्रॉस कलेक्शन- 92.65 करोड़ रुपये
तेरे इश्क में, में धनुष और कृति ने लीड रोल प्ले किया है और इसे रांझणा के डायरेक्टर आनंद एल राय ने निर्देशित किया है। इसे रांझणा का स्पिरिचुअल सीक्वल बताया जा रहा है, जो 2013 में रिलीज हुई थी और इसे ऑडियंस खूब प्यार मिला था। फिल्म 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई है और इसे 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में गोवा में भी प्रदर्शित किया गया।
