Tere Ishk Mein Worldwide Collection: बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ी धनुष की फिल्म, 6 दिन में दुनियाभर में छापे इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष और कृति सेनन की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है और इसका असर इसके बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और इसने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था।

तेरे इश्क में घरेलू कलेक्शन डे 6 तेरे इश्क में ने 16 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी, दूसरे दिन फिल्म की कमाई 17 करोड़ रुपये हुई और तीसरे दिन यानि अपने पहले वीकेंड पर 19 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद सोमवार को इसकी कमाई में छोड़ी गिरावट आई लेकिन अगले ही दिन फिल्म ने फिर से डबल डिजीट में कमाई शुरू कर दी। अब 6 वें दिन फिल्म ने घरेलू कलेक्शन में 6.85 करोड़ रुपये की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का 6 दिनों का कुल कलेक्शन 79.75 करोड़ रुपये हो गया है।