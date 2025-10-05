SSKTK Box Office Collection Day 4: वीकेंड पर माला-माल हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', रविवार को छापे करोडों
SSKTK Collection Day 4 वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई जारी रखी है। पहले दिन 9.25 के साथ ओपनिंग करने वाली फिल्म ने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। पढ़ें वीकेंड कलेक्शन।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज रविवार है और वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदें काफी बढ़ भी जाती हैं। क्योंकि फिल्में आमतौर पर वीकेंड कलेक्शन में बढ़त दर्ज करती हैं। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और अच्छी ओपनिंग की। अब तक फिल्म 25 करोड़ रुपये कमा चुकी है और अब जानते हैं कि रविवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी कलेक्शन डे 4
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पहले दिन 9.25 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था, दूसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन इसने बढ़त दिखाई और 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। बात करें चौथे दिन की तो अब तक फिल्म ने 6.95 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ फिल्म का चार दिन का कलेक्शन 29.2 करोड़ रुपये हो गया है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
यह भी पढ़ें- SSKTK Movie Review: वरुण- रोहित नहीं, इस एक्टर ने कंधे पर उठाई पूरी फिल्म, कैसी है कहानी? पढ़ें रिव्यू
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने दुनियाभर में 31.70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि यह तीन दिनों का कलेक्शन है चौथे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आंकड़े आना अभी बाकी हैं। इसमें ओवरसीज कलेक्शन 5 करोड़ है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 26.70 करोड़ रुपये है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
कांतारा चैप्टर 1 से मिल रही कड़ी टक्कर
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की कड़ी टक्कर मिल रही है। कांतारा चैप्टर 1 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी और यह उम्मीद के मुताबिक एक बड़े दर्शक वर्ग को थिएटर तक खींचने में कामयाब रही है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ रहा है।
कथित तौर पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बजट 80 करोड़ रुपये है अब देखना ये है कि पहले वीकेंड के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस कैसा प्रदर्शन करती है। इस फिल्म को शशांक खेतान ने निर्देशित किया है और लिखा भी उन्होंने ही है। वहीं करण जौहर इसके को-प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में जिसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल जैसे कलाकारों की टोली शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।