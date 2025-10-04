SSKTK Day 3 Box Office: कांतारा चैप्टर 1 के बीच दबे पांव आकर लूट मार गई 'सनी संस्कारी', कमा डाले इतने करोड़
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Collection Day 2 वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म को ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि एक बड़ी ब्लॉकबस्टर के प्रीक्वल के बीच सनी संस्कारी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। इस दशहरा और गांधी जयंती पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा की कई फिल्में रिलीज हुईं। इनमें 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी शामिल थी। वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा अभिनीत इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड 'कांतारा: चैप्टर 1' से कड़ी टक्कर मिली।
वीकेंड आते-आते पकड़ी रफ्तार
फिल्म को लेकर पहले ही काफी ज्यादा हाइप बना हुआ था और इसका इसे फायदा भी मिला। हॉलीडे वाले दिन रिलीज होने की वजह से मूवी को 9 करोड़ की दमदार ओपनिंग मिली। वहीं दूसरे दिन वर्किंग डे होने की वजह से थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली लेकिन वीकेंड आते-आते फिल्म ने अपना दांव बरकरार रखा।
यह भी पढ़ें- SSKTK Box Office Collection Day 1: 'कांतारा' पर भारी पड़ गई वरुण-जाह्नवी की मूवी, पहले दिन की धांसू कमाई!
दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया । वहीं सैक्निल्क के मुताबिक तीसरे दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी आ चुके हैं। तीसरे दिन फिल्म ने 5.6 करोड़ का कलेक्शन किया। इस हिसाब से मूवी का कुल कलेक्शन 20.35 करोड़ रुपये है।
कांतारा से है कॉम्पटीशन
ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: चैप्टर 1’ से कड़ा कॉम्पटीशन मिलने की वजह से वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर ‘सनी संस्कारी’ के लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा लेकिन फिर भी पिछली रिलीज के मुकाबले फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांतारा का पहले दिन का कलेक्शन 60 करोड़ के ऊपर था।
अगले दो दिन लगातार छुट्टी की वजह से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। फिल्म को शशांक खेतान ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
क्या है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कहानी?
फिल्म में सनी (वरुण धवन) और तुलसी (जान्हवी कपूर) की कहानी दिखाई गई है। अनन्या (सान्या मल्होत्रा) सनी की गर्लफ्रेंड है जिसे वो प्रपोज करने वाला है लेकिन अनन्या उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है, वहीं विक्रम यानी रोहित सराफ तुलसी के प्यार को अपनी नहीं पाता। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। ऐसे में सनी और तुलसी अपने पहले प्यार को जलाने के लिए नकली रोमांस करते हैं। हालांकि कहानी तब बिगड़ जाती है जब उन्हें असलियत में एक-दूसरे से प्यार हो जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।