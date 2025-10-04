SSKTK Day 3 Box Office: कांतारा चैप्टर 1 के बीच दबे पांव आकर लूट मार गई 'सनी संस्कारी', कमा डाले इतने करोड़

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Collection Day 2 वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म को ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि एक बड़ी ब्लॉकबस्टर के प्रीक्वल के बीच सनी संस्कारी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। इस दशहरा और गांधी जयंती पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा की कई फिल्में रिलीज हुईं। इनमें 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी शामिल थी। वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​अभिनीत इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड 'कांतारा: चैप्टर 1' से कड़ी टक्कर मिली।

वीकेंड आते-आते पकड़ी रफ्तार फिल्म को लेकर पहले ही काफी ज्यादा हाइप बना हुआ था और इसका इसे फायदा भी मिला। हॉलीडे वाले दिन रिलीज होने की वजह से मूवी को 9 करोड़ की दमदार ओपनिंग मिली। वहीं दूसरे दिन वर्किंग डे होने की वजह से थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली लेकिन वीकेंड आते-आते फिल्म ने अपना दांव बरकरार रखा।

कांतारा से है कॉम्पटीशन ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: चैप्टर 1’ से कड़ा कॉम्पटीशन मिलने की वजह से वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर ‘सनी संस्कारी’ के लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा लेकिन फिर भी पिछली रिलीज के मुकाबले फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांतारा का पहले दिन का कलेक्शन 60 करोड़ के ऊपर था।