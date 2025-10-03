Language
    SSKTK Collection Day 2: 'कांतारा चैप्टर 1' की आंधी के बीच फिल्म ने कमाए करोड़ों, शु्क्रवार को छापे करारे नोट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Collection Day 2 वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसकी टक्कर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से है जो ब्लॉबस्टर कांतारा का प्रीक्वल है। पहले दिन अच्छी कमाई के साथ शुरुआत करने बाद देखें फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन।

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा जैसे कलाकारों से सजी फैमिली ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को कांतारा के साथ थिएटर्स में रिलीज हो गई है। एक शानदार ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की है। देखें फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन।

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

    सैकनिल्क के मुताबिक वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई के साथ खाता खोला। अब दूसरे दिन फिल्म ने 3.07 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म की दो दिनों की टोटल कमाई 12.3 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो दुनियाभर में फिल्म ने अब तक 13 करोड़ की कमाई की है। हालांकि यह पहले दिन का आंकड़ा है, दूसरे दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।

    जाह्नवी की टॉप हाईएस्ट ओपनर में शामिल हुई फिल्म

    यह फिल्म जाह्नवी कपूर की टॉप 9 हाईएस्ट ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो गई है। 9.25 करोड़ की कमाई के साथ यह 6वीं रैंक पर है। इसके कम उलझ, मिली और होमबाउंड की ओपनिंग हुई थी। जाह्नवी की हाईएस्ट ओपनर धड़क है जिसने 74.19 करोड़ के साथ खाता खोला था। इसके बाद देवरा पार्ट 1 और तीसरे नंबर पर परम सुंदरी है। हालांकि वरुण धवन की हाईएस्ट ओपनर फिल्म में यह शामिल नहीं हो पाई है। उनकी सबसे ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म दिलवाले है।

    फिल्म ऋषभ शेट्टी की साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। जाहिर सी बात है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश मिला है। लेकिन इसके बावजूद ने फैमिली ड्रामा ने एक अच्छी ओपनिंग की है। हालांकि अब आगे देखना होगा कि यह आगे अपने आपको लगातार टिका पाती है या नहीं।

    इस फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है और लिखा भी है। फिल्म को शशांक के साथ करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल जैसे कलाकारों ने काम किया है।

