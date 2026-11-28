एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। न 'गनमास्टर जी9' (Gunmaaster G9) और न ही 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya)... दोनों में से कोई भी हालिया बॉलीवुड फिल्में नितेश तिवारी निर्देशित पौराणिक फिल्म 'रामायणम्' (Ramayana) को पछाड़ नहीं पाईं।

एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर जी9' और फैमिली ड्रामा 'ये प्रेम मोल लिया' की रिलीज से पहले कयास लग रहे थे कि इन फिल्मों के चलते 'रामायणम्' की कमाई पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि, 24वें दिन की भी बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म की बदशाहत रही।

रामायणम् ने रचा इतिहास चार हफ्तों से पहले ही रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायणम्' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। यह फिल्म फास्टेस्ट 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन चुकी है और यह रिकॉर्ड 24वें दिन बना है।

कमाई में आया तगड़ा उछाल सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, 'रामायणम्' ने 24वें दिन यानी चौथे शनिवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.02 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। आज के शुरुआती कमाई को मिलाकर ही 'रामायणम्' ने 1000 करोड़ के पार कमाई कर ली है। फिल्म का टोटल बिजनेस नेट में 1012 करोड़ रुपये के पार है। हालांकि, यह अभी अनुमानित आंकड़ा है।

रामायणम् का डे वाइज कलेक्शन पहला दिन- 64.85 करोड़ रुपये

दूसरा दिन- 48.05 करोड़ रुपये

तीसरा दिन- 69.80 करोड़ रुपये

चौथा दिन- 56.15 करोड़ रुपये

पांचवां दिन- 107.50 करोड़ रुपये

छठा दिन- 94.10 करोड़ रुपये

सातवां दिन- 70.65 करोड़ रुपये

आठवां दिन- 53.50 करोड़ रुपये

नौवां दिन- 48.10 करोड़ रुपये

दसवां दिन- 72.90 करोड़ रुपये

ग्यारहवां दिन- 75 करोड़ रुपये

बाहरवां दिन- 32 करोड़ रुपये

तेहरवां दिन- 28.60 करोड़ रुपये

चौदहवां दिन- 23.20 करोड़ रुपये

पंद्रहवां दिन- 19.35 करोड़ रुपये

सोहलवां दिन- 15.75 करोड़ रुपये

सत्रहवां दिन- 27.65 करोड़ रुपये

अठारहवां दिन- 35.60 करोड़ रुपये

उन्नीसवां दिन- 12.70 करोड़ रुपये

बीसवां दिन- 17.50 करोड़ रुपये

इक्कीसवां दिन- 9.50 करोड़ रुपये

बाइसवां दिन- 9.65 करोड़ रुपये

तेइसवां दिन- 8.45 करोड़ रुपये

चौबीसवां दिन- 12.02 करोड़ रुपये इंडियन नेट कलेक्शन- 1,012.57 करोड़ रुपये