एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर की रामायणम् (Ramayana Movie) की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है। नमित मल्होत्रा की मूवी को सिनेमाघरों में लगे हुए जल्द ही एक महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही मूवी ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं।

भारतीय ऑडियंस तो हिंदू महाकाव्य को पसंद कर ही रही है, लेकिन वर्ल्डवाइड स्तर पर दर्शक भी राम नाम जपने से पीछे नहीं हट रहे है। 22वें दिव दुनियाभर में रणबीर-यश (Yash) और साई पल्लवी स्टारर रामायणम् ने काफी सॉलिड कलेक्शन किया और 1800 करोड़ के क्लब में शामिल होने के नजदीक पहुंच गई।

ओवरसीज मार्केट में रामायणम् की 22 दिनों में जबरदस्त कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस के मुकाबले रामायणम् वर्ल्डवाइड और ओवरसीज मार्केट में ज्यादा तेज रफ्तार से भाग रही है। अमेरिका में जहां फिल्म ने 266.09 करोड़ के आसपास की कमाई की, तो वहीं यूनाइटेड किंगडम में नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल फिल्म में मूवी ने 55 करोड़ के आसपास कमाए।

इसके अलावा यूएई में 46 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 43 करोड़, थाइलैंड में 16 करोड़, मलेशिया में 14.5 करोड़, नेपाल में 12.7 करोड़ और इंडोनेशिया में 10.2 करोड़, नीदरलैंड में 5.2 करोड़ का और कंबोडिा में लगभग 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। 22 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट में मूवी की कुल कमाई 592 करोड़ तक पहुंच गई है।

1800 करोड़ के क्लब के एकदम करीब रामायणम् विदेशों में धांसू बिजनेस करने वाली रामायणम्, घरेलू बॉक्स ऑफिस के मुकाबले वर्ल्डवाइड काफी अच्छी कमाई कर रही है। सैकनिल्क. डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कल तक 1755 करोड़ तक की कमाई करने वाली मूवी ने 22वें दिन ग्लोबली 22 करोड़ के तकरीबन कमाई की है, जिसके बाद मूवी की कुल कमाई 1777 करोड़ पहुंच गई है।