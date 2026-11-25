एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ramayana Box Office Collection Day 21: निर्देशक नीतेश तिवारी की फिल्म रामायणम् की बंपर कमाई का सिलसिला रिलीज के तीन सप्ताह बाद भी जारी है। गुरु नानक जयंती की छुट्टी के बाद भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रणबीर और यश की माइथोलॉजिकल फिल्म ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है।

जिसका अंदाजा आप रामायणम् पार्ट-1 के 21वें दिन के कलेक्शन को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि तीसरे बुधवार को इस मूवी ने भारत में कितने करोड़ का कारोबार किया है। 21वें दिन रामायणम् का कलेक्शन दीवाली के पावन पर्व के खास अवसर 4000 करोड़ के मोटे बजट में बनने वाली रामायणम् के पहले भाग को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के दम पर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है। रिलीज के तीन सप्ताह पूरा करने वाली रामायणम् ने 21वें दिन भी कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

इसके साथ ही अब रामायणम् पार्ट-1 का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 980 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो हिंदी सहित तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की कमाई को मिलाकर है। इस तरह से अब जल्द ही रणबीर कपूर की रामायणम् घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ सकती है।