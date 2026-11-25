एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त सिनेमाई गलियारे में फिल्म रामायणम् (Ramayana) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वर्ल्डवाइड अब तक 1700 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली रामायणम् पार्ट-1 का नाम अब ऑस्कर अवॉर्ड्स 2027 की रेस में शामिल होता हुआ दिख रहा है।

खबर है कि निर्माता नमिल मल्होत्रा की माइथोलॉकिल फिल्म रामायणम् को 99वें अकादमी पुरस्कार (Oscar Awards 2027) के लिए एक खास कैटेगरी में टॉप-20 फिल्म की लॉन्गलिस्ट में शामिल किया गया है। आइए मामले को थोड़ा विस्तार से जानते हैं- ऑस्कर अवॉर्ड्स की रेस में रामायणम् कुछ दिन पहले भारत की ऑफिशियल एंट्री फिल्म गोंधल के बाद रामायणम् का नाम भी ऑस्कर के लिए भेजे जाने की खबर सामने आई थी। अब वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी सामने आई कि हिंदी फिल्म रामायणम् का नाम अगले साल होने वाले अकादमी पुरस्कार की टॉप-20 लॉन्गलिस्ट फिल्म में शामिल किया गया है, जो 'बेस्ट विज़ुअल इफेक्ट्स' के तौर पर दर्ज हुआ है।

अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या रामायणम् इन सभी फिल्मों का मुकाबला कर पाएगी और ऑस्कर अवॉर्ड्स 2027 के नॉमिनेशन में अपनी जगह पक्की कर पाएगी या नहीं। आपको बता दें कि दो साल पहले ऑस्कर अवॉर्ड्स 2024 में जापानी फिल्म गॉडजिला: माइनस वन ने बेस्ट विजुएल इफेक्ट्स कैटेगरी का परचम लहराया था।