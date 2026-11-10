Oscar 2027 में हुई Ramayana की एंट्री, 'गोंधल' के साथ एकेडमी अवॉर्ड्स में डंका बजाएगी रणबीर की फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् (Ramayana) इस वक्त दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म के VFX, एडिटिंग और निर्देशन की खूब तारीफ हो रही है। फिल्म की तारीफों के बीच अब यह 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स (Academy Awards) में धमाका करेगी।

ऐसी चर्चा हो रही है कि रामायणम् के मेकर्स ने फिल्म को ऑस्कर्स (Oscars) के लिए भेजा है। यह फिल्म मराठी फिल्म गोंधल (Gondhal) के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को रीप्रेजेंट कर सकती है। ऑस्कर्स में भेजी गई रामायणम् नमित मल्होत्रा निर्मित रामायणम् को ग्लोबल लेवल पर बनाने के लिए मेकर्स ने खूब मेहनत और पैसा खर्च किया है। रामायणम् के दो पार्ट्स 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनाए गए हैं। मेकर्स ने रामायणम् के जरिए भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को ग्लोबल ऑडियंस के सामने पेश किया। एनडीटीवी की मानें तो रामायणम् के मेकर्स ने 99वें ऑस्कर (99th Oscars) के लिए अपनी फिल्म को भेजा है।

गोंधल के साथ ऑस्कर्स की रेस में शामिल रामायणम् के ऑस्कर्स में भेजने की खबर तब सामने आई है, जब पहले से ही मराठी फिल्म गोंधल को ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री मिल गई है। यह फिल्म इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियली एंट्री के तौर पर चुनी गई है। आपको बता दें कि किसी भी फिल्म को ऑस्कर्स में भेजने के लिए ऑफिशियल एंट्री की जरूरत नहीं होती है। कोई भी फिल्म को ऑस्कर्स के लिए भेज सकता है।