65 करोड़ मिले व्यूज, विदेशों में गूंजी जय-जयकार; 39 साल में कोई सीरियल नहीं तोड़ पाया कल्ट शो का रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। पहले के दौर में टीवी सीरियल की बात ही कुछ और थी। दूरदर्शन हो या स्टार प्लस या फिर कलर्स इन सभी पर कई ऐसे शोज आए, जिन्होंने 5 से अधिक सालों तक राज किया। जहां आज भी कहानी घर-घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शाका लाका बूम बूम और हातिम जैसे शोज की कहानी लोगों के दिलों में बसी हुई है।

वहीं 90 के दशक में Doordarshan पर एक ऐसा शो भी आया था, जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा है वह हिंदी शो, जिसे दुनियाभर की ऑडियंस ने किया पसंद और बना सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल, चलिए बताते हैं।

एक दिन में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा शो सभी चैनल के शोज को मात देते हुए जिस सीरियल को करोड़ों लोगों ने देखा और सबसे ज्यादा पसंद किया, वह रामानंद सागर की रामायण हैं। 1987 में दूरदर्शन पर आने वाली अरूण गोविल और दीपिका चिखलिया स्टारर रामायण को जब कुछ सालों पहले लॉकडाउन के दौरान दोबारा ऑनएयर किया गया था, तो उसे एक दिन में 77 मिलियन यानी कि 7.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था।

प्रसार भारती ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया था कि यह वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाला अकेला हिंदी शो है, जिसे एक दिन में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी थी रामायण बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, रामानंद सागर की रामायण एक ऐसा भारतीय शो है, जिसे दुनियाभर में 650 मिलियन यानी की 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। दूरदर्शन पर लॉकडाउन के दौरान तो शो को काफी पसंद किया ही गया, लेकिन जब यह मूल रूप से 1987 में प्रसारित हुआ था, तब से ही इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा दी।

साल 2003 में रामानंद सागर की रामायण का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पौराणिक धारावाहिक के रूप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। शो की इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा डिमांड थी कि इसे अमेरिका, अफ्रीका सहित कई देशों में भी प्रसारित किया गया था।