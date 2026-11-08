39 साल बाद सिनेमा में लौटी रामानंद सागर के 'राम-सीता' की जोड़ी, OTT पर आई सोशल-ड्रामा फिल्म से किया कमबैक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 39 साल पहले दूरदर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले रामायण धारावाहिक में राम और सीता का किरदार अरुण गोविल (Arun Govil) और दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia) ने निभाया था। आज भी इन दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है।

ऐसे में अब अरुण और दीपिका की एक नई फिल्म के साथ लगभग चार दशक पर बाद सिनेमा जगत में वापसी कर चुके हैं, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया गया है। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं-

ओटीटी पर अरुण और दीपिका की नई फिल्म निर्देशक रामानंद सागर की रामायण में राम और सीता बनने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया फैंस के फेवरेट माने जाते हैं। लंबे समय से इन दोनों का नाम लेटेस्ट फिल्म नोटिस (Notice) को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जिसका निर्देशक प्रदीप गुप्ता ने किया है। खबर है कि अरुण और दीपिका की नोटिस फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स (Waves) पर 6 नवंबर से ऑनलाइन स्ट्रीम कर दी गई है।

इसके अलावा अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की नोटिस समाज को एक खास संदेश देती है, जो इसे अहम फिल्म बनाता है। इस मूवी में ये दोनों कलाकार एक दूसरे के पति-पत्नी बने हुए हैं। ऐसे में रामायण से सभी के दिलों पर गहरी छाप छोड़नी वाली इस जोड़ी को दोबारा से स्क्रीन पर देखना अपने आप खास है।