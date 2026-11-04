'रामायण' बनाने का था भूत सवार, घर बेचने को तैयार था निर्देशक; पौराणिक शो ने छोटे पर्दे को दिलाई पहचान
छोटे पर्दे पर रामायण बनाने का एक फिल्ममेकर पर ऐसा भूत सवार था कि वह अपने घर को बेचने के लिए तैयार था।
HighLights
छोटे पर्दे पर आया रामायण का शो
डायरेक्टर ने सबकुछ लगाया था दांव पर
आज भी कल्ट माना जाता है धारावाहिक
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4000 हजार करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म रामायणम् (Ramayana) को गुरुवार से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस पौराणिक फिल्म के दोनों पार्ट्स पर इतना बड़ा दांव खेला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा फिल्ममेकर भी ऐसा था, जो रामायण पर धारावाहिक बनाने के लिए अपना तक बेचने के लिए तैयार था।
वह रामायण (Ramayan Tv Show) टीवी सीरियल की मेकिंग को लेकर इस कदर क्रेजी हो गया था, जिसे अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं रही थी। आइए जानते हैं कि वह महान निर्देशक कौन था।
रामायण बनाने का पागलपन
जिस तरह से फिल्म मुगल-ए-आजम के निर्देशक के.आसिफ को हिंदी सिनेमा के पागल फिल्ममेकर कहा जाता था, मानसिक स्थिति की वजह से नहीं बल्कि फिल्म बनाने के जुनून, भव्यता और परेफेक्शनिज्म के कारण से उन्हें ऐसा कहा जाता था। इसी तरह के निर्देशक रामानंद सागर (Ramanand Sagar) भी थे, जिन्होंने दूरदर्शन के कल्ट क्लासिक पौराणिक शो रामायण को बनाने के लिए ऐसा ही पागलपन दिखाया था।
यह भी पढ़ें- 15 हजार रुपये में बनी थी पहली 'रामायण', 109 साल पहले आई थी 'फादर ऑफ इंडियन सिनेमा' की पौराणिक फिल्म
उनको रामायण धारावाहिक का जुनून किस कदर था, इसका खुलासा हाल ही में रामानंद सागर के सबसे छोटे बेटे मोती सागर ने एनडीटीवी को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की है और बताया है कि उनके पिता ने इस माइथोलॉजिकल शो को बनाने के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगाया था। मोती ने बताया है-
रामायण को बनाने का सपना पिताजी (रामानंद सागर) का था और वह इसके लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी थे। आप उनके जुनून का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार उन्होंने हम पांचों भाइयों को एक साथ बुलाया और कहा था कि देखो मैं रामायण शो बनाने जा रहा हूं और इसमें मेरा घर भी बिक सकता है, तो मैं इसे बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूं, तुम लोगों को कोई आपत्ति है, तो बता दो क्योंकि मैंने रामायण बनाने का फैसला ले लिया। अब पिताजी के इस सपने को हम सभी भाई भला कैसे पूरा होने से रोक सकते थे।
39 साल पुरानी रामायण आज भी यादगार
साल 1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में रामायण टीवी शो को दूरदर्शन टीवी चैनल पर पहली बार कास्ट किया गया था। हिंदू महाकाव्य रामचरित मानस से प्रेरित होकर बनने वाली रामायण की कास्ट और शो की सादगी को सभी ने पसदं किया और इसी वजह से आज 39 साल बाद भी रामायण को कल्ट धावाराहिक माना जाता है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।