'रामायण' बनाने का था भूत सवार, घर बेचने को तैयार था निर्देशक; पौराणिक शो ने छोटे पर्दे को दिलाई पहचान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 4000 हजार करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म रामायणम् (Ramayana) को गुरुवार से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस पौराणिक फिल्म के दोनों पार्ट्स पर इतना बड़ा दांव खेला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा फिल्ममेकर भी ऐसा था, जो रामायण पर धारावाहिक बनाने के लिए अपना तक बेचने के लिए तैयार था।

वह रामायण (Ramayan Tv Show) टीवी सीरियल की मेकिंग को लेकर इस कदर क्रेजी हो गया था, जिसे अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं रही थी। आइए जानते हैं कि वह महान निर्देशक कौन था। रामायण बनाने का पागलपन जिस तरह से फिल्म मुगल-ए-आजम के निर्देशक के.आसिफ को हिंदी सिनेमा के पागल फिल्ममेकर कहा जाता था, मानसिक स्थिति की वजह से नहीं बल्कि फिल्म बनाने के जुनून, भव्यता और परेफेक्शनिज्म के कारण से उन्हें ऐसा कहा जाता था। इसी तरह के निर्देशक रामानंद सागर (Ramanand Sagar) भी थे, जिन्होंने दूरदर्शन के कल्ट क्लासिक पौराणिक शो रामायण को बनाने के लिए ऐसा ही पागलपन दिखाया था।

रामायण को बनाने का सपना पिताजी (रामानंद सागर) का था और वह इसके लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी थे। आप उनके जुनून का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार उन्होंने हम पांचों भाइयों को एक साथ बुलाया और कहा था कि देखो मैं रामायण शो बनाने जा रहा हूं और इसमें मेरा घर भी बिक सकता है, तो मैं इसे बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूं, तुम लोगों को कोई आपत्ति है, तो बता दो क्योंकि मैंने रामायण बनाने का फैसला ले लिया। अब पिताजी के इस सपने को हम सभी भाई भला कैसे पूरा होने से रोक सकते थे।