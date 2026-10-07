Ramayana: 80s के 'भगवान राम' अब निभाएंगे 'राजा दशरथ' का किरदार, जारी हुआ अरुण गोविल का दमदार पोस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 80 के दशक में रमानंद सागर (Ramanand Sagar) की रामायण (Ramayana) में राम का किरदार निभाकर अरुण गोविल (Arun Govil) घर-घर मशहूर हो गए। उनके इस रोल के लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वहीं कुछ को उनमें अपने भगवान राम नजर आते हैं।

एक्टर आने वाले दिनों में नीतेश तिवारी की 'रामायण'में राम के पिता दशरथ की भूमिका में नजर आएंगे। रणबीर कपूर ने इसमें राम का रोल निभाया है। हाल ही में रामायण के मेकर्स ने राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल का एक खास पोस्टर जारी किया है। यह अनुभवी एक्टर के करियर में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

मेकर्स ने शेयर किया रामायण का नया पोस्टर पोस्टर में अरुण गोविल एक किंग की तरह राजा के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इस पोस्टर से अनुभवी अभिनेता और इस महान महाकाव्य के बीच एक मजबूत जुड़ाव सामने आया है, क्योंकि अरुण गोविल ने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाकर उसे अमर बना दिया था।

View this post on Instagram A post shared by The World Of Ramayana (@worldoframayana) मेकर्स ने पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा,'उन्होंने एक पीढ़ी के लिए राम के किरदार को जीवंत किया था। अब, वे अयोध्या के राजा के तौर पर रामायण की दुनिया में लौट रहे हैं। राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल।' राजा दशरथ के रोल में आएंगे नजर यह खुलासा उन दर्शकों के लिए एक दिलचस्प बदलाव है जिन्होंने बड़े होते हुए उन्हें राम के रूप में देखा और अब वह उसी किरदार के पिता की भूमिका निभा रहे हैं जिसे उन्होंने आइकॉनिक बनाया था।