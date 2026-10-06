'नेगेटिव मार्केटिंग करवाई, पैसे खिलाए...' अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' के प्रोड्यूसर ने रामायण की टीम पर लगाए आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश स्टारर 'रामायण' (Ramayana) की चर्चा के बीच माइथोलॉजिकल ड्रामा पर आधारित एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' है। ये 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

हालाकि, रिलीज से पहले ही कास्टिंग को लेकर इसे काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज का सामना करना पड़ा और बॉक्स ऑफिस पर भी ये एकदम फिसड्डी निकली। प्रोड्यूसर ने क्या लगाए आरोप? अब 'इंडिया टुडे' के साथ एक इंटरव्यू में, फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश महोबिया ने इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' को लेकर नेगेटिव कमेंट्स एक कैंपेन का हिस्सा हैं

प्रकाश ने दावा किया कि टीम अब इसे री- रिलीज करने की योजना बना रही है। प्रकाश ने आरोप लगाया कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच फिल्म के बारे में नेगेटिव बातें फैलाई गईं, जिसकी वजह से कई लोगों ने इसे देखा भी नहीं

क्या वाकई नेगेटिव मार्केटिंग हुई? उन्होंने कहा, 'शुरू से ही नेगेटिव मार्केटिंग की गई। हमें अपने दर्शकों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। जिन लोगों ने हमारी फिल्म देखी, उन्हें यह बहुत पसंद आई। लेकिन अगर वे इसे देख ही नहीं पाए, तो वे अपनी राय कैसे बना सकते हैं?'

उन्होंने आगे कहा, 'हमें जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इसी विषय पर दूसरी फिल्में भी आ रही हैं, जो बड़े बजट की फिल्में हैं। जहां तक हमें पता है, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे लोगों को नेगेटिव मार्केटिंग के कई मौके दिए गए हैं। वे गलत जानकारी फैला रहे हैं और लोगों से हमारी फिल्म न देखने के लिए कह रहे हैं।'