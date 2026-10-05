4000 करोड़ी Ramayana के सेट पर लगी भीषण आग, फिल्म सिटी में मची अफरा-तफरी; वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की फिल्म सिटी में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' के एक अस्थायी सेट पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस आग से पास में बने 'पति पत्नी और पंगा 2' और 'MTV हसल 5' के सेट भी प्रभावित हुए।

भीषण आग से मची अफरा-तफरी सोमवार को मुंबई में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) के सेट पर भीषण आग लग गई। फिल्म सिटी में बने एक अस्थायी सेट पर लगी इस आग से हवा में धुआं फैल गया और वहां अफरातफरी मच गई। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें सेट से आग की लपटें उठती दिख रही हैं और इसे लेकर चिंता जताई जा रही है।

A fire broke out at a temporary shooting set linked to director Nitesh Tiwari’s ‘Ramayana’ at Film City in Goregaon East on Monday evening. According to the BMC Fire Brigade, the blaze was reported at 4:02 pm and brought under control by 4:55 pm. No injuries were reported. https://t.co/4azYGy6KLZ — Visshal Singh (@VishooSingh) October 5, 2026 फायर ब्रिगेड ने बताई सेट की स्थिति 5 अक्टूबर को शाम 4.02 बजे गोरेगांव ईस्ट के फिल्म सिटी में रिलायंस मीडिया वर्क्स और प्राइम फोकस के पीछे लेवल-1 की आग लगने की खबर मिली। बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार, आग प्राइम फोकस स्टूडियो के पीछे एक अस्थायी सेट पर बने पीसीआर यूनिट में लगी। आग बिजली की वायरिंग, इंस्टॉलेशन और केबल के साथ-साथ दरवाजों, लकड़ी के तख्तों, एसी यूनिट, बांस और प्लास्टिक के सामान, साउंड सिस्टम और शूटिंग के सामान तक ही सीमित रही।