Ramayana के मेकर्स का डबल धमाका, राम-सीता और लक्ष्मण की दिव्य झलक आई सामने; Yash ने दिखाया रावण का खौफनाक दंभ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित ‘रामायण’ 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक, हर नए अपडेट के साथ दर्शकों के बीच इसका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते रोमांच के बीच मेकर्स ने एक बेहद मनमोहक पोस्टर जारी किया है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के रूप में नजर आ रहे हैं।

राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य झलक ने जीता दिल ‘रामायण’ (Ramayana) के इस पोस्टर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) बेहद शांत, संयमित और साहसी नजर आ रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में सहज गरिमा और राजसी आभा दिखाई देती है। वहीं, माता सीता के रूप में साई पल्लवी (Sai Pallavi) अपनी गरिमा, मासूमियत, भक्ति, धैर्य और निडरता से प्रभावित करती हैं।

'रावण' के रूप में यश ने दिखाया खौफनाक दंभ राम-सीता और लक्ष्मण के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने रावण के किरदार में यश (Yash) का भी नया पोस्टर रिलीज किया है। जिसमें यश के चेहरे पर रावण का दंभ स्पष्ट देखा सकता है। मेकर्स ने इस पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा, 'तीन लोकों पर शासन करने वाला , रावण'।

शानदार कास्ट से सजी है रामायण ‘रामायण’ को बड़े पर्दे पर जीवंत करते हुए, नितेश तिवारी की यह फिल्म इस महाकाव्य के विराट पैमाने, भावनाओं और अमर किरदारों को एक भव्य सिनेमाई अनुभव में पेश करने का प्रयास करती है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।