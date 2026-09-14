Ramayana का नया मोशन पोस्टर जारी, दिखी सिया-राम की झलक; जल्द रिलीज होगा अरिजीत-श्रेया की आवाज में 'जय-जय राम' गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म 'रामायण' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया है।

रामायण (Ramayana) के मेकर्स ने सिया-राम की दिव्य झलक शेयर कर दी है जिसमें रणबीर और साई पल्लवी काफी खूबसूरत लग रहे हैं। सिया-राम की झलक आई सामने मेकर्स ने रामायण से एक दिव्य पोस्टर शेयर किया है जिसमें साई पल्लवी (Sai Pallavi) मां के सीता के रूप में और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) श्रीराम के रूप में नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं और यह झलक उनके वनवास के दिनों की है।

श्रीराम के रूप में रणबीर मां सीता के बालों में फूल सजा रहे हैं। पोस्टर में दोनों ही एक्टर कमाल के लग रहे हैं। चेहरे पर शांत भाव और आसपास का वातावरण इसे और भी सौम्य बना रहा है। यह पोस्टर गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर रिलीज किया गया है और फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

सीता के रूप में साई पल्लवी की तारीफ पोस्टर रिलीज होते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जाहिर की और सबसे ज्यादा कमेंट साई पल्लवी की तारीफ में किए गए। एक यूजर ने लिखा, 'मां सीता के लिए साई पल्लवी से अच्छी पसंद कोई और नहीं हो सकती थी'। एक ने लिखा, 'रणबीर कपूर राम के रूप में और साई पल्लवी सीता के रूप में, ये इंतजार करने लायक है'।

मेकर्स ने पहले गाने पर भी दिया अपडेट नया पोस्टर रिलीज करने के साथ ही मेकर्स ने रामायण के पहले सॉन्ग पर भी अपडेट दिया है। यह गाना जल्द ही रिलीज होगा। गाने का टाइटल है जय जय राम (Jai Jai Ram)। मोशन पोस्टर के बाद अब फैंस को फिल्म के पहले गाने का बेसब्री से इंतजार है।