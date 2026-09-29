4000 करोड़ी Ramayana में रणबीर कपूर को ही क्यों बनाया गया राम? एक्टर के बर्थडे पर मेकर्स ने BTS वीडियो में बताई वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर के बर्थडे के मौके पर ‘रामायण’ के मेकर्स ने एक खास BTS शेयर की है, जिसमें एक्टर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे पूजनीय किरदारों में से एक के लिए रणबीर की तैयारी और ट्रांसफॉर्मेशन की खास झलक देखने को मिलती है।

नितेश तिवारी ने बताया कैसे हुई रणबीर कपूर की कास्टिंग? डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एक सामने आए BTS वीडियो में बात करते हुए कहा है कि रामायण (Ramayana) जैसे महाकाव्य से करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसी कारण से फिल्म के लिए सही कलाकारों को कास्ट करना बेहद जरूरी था।

राम के किरदार को जिम्मेदारी समझते हैं रणबीर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने भी खुलकर अपने किरदार के बारे में बात की है। रणबीर ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे फिल्म या फिर किरदार की तरह नहीं लिया है, बल्कि एक पूजनीय किरदार को पूरी जिम्मेदारी और न्याय के साथ निभाने की नजर से देखा है।

को-स्टार्स ने रणबीर को बताया परफेक्ट चॉइस समाने आई झलक में रणबीर के तीनों को-स्टार्स जैसे दशरथ का किरदार निभा रहे अरुण गोविल (Arun Govil), सीता बनीं साई पल्लवी (Sai Pallavi), लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे (Ravi Dubey) को भी देखा जा सकता है। शेयर किए गए झलक में तीनों इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि रणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए एक दम सही बनाती हैं।

क्या खास है BTS वीडियो में? वीडियो में कलाकारों के लुक्स में बदलाव से लेकर सीन्स की शूटिंग से लेकर फिल्म के लिए की जाने वाली अन्य तैयारियों की झलक देखी जा सकती है। इस तरह से BTS के जरिए दर्शकों को महाकाव्य की मेकिंग से रूबरू होने का मौका मिला है।

रणबीर को विश करते हुए मेकर्स ने उनके जन्मदिन पर लिखा है, 'ये हमारे राम हैं'। ‘रामायण’ को लेकर हर नए अपडेट के साथ फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मेकर्स द्वारा जारी किया गया यह नया BTS वीडियो सामने आया है। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर को भी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिससे इस दो-पार्ट वाली महाकाव्य फिल्म के बड़े पैमाने और इसकी शानदार स्टारकास्ट को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।