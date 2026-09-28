ऑस्कर की डिमांड, स्टैंडिंग ओवेशन का सम्मान; रणबीर की Ramayana के लिए खतरा बना 'गॉडजिला'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण (Ramayana) को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। माना जा रहा है कि 4000 करोड़ के मोटे बजट में बनने वाली ये माइथोलॉजिकल फिल्म कमाई के मामले में नया इतिहास रचेगी।

लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रामायाण पार्ट-1 के लिए आगे की राह आसानी नहीं होगी और इसे गॉडजिला माइनस जीरो की चुनौती से गुजरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉडजिला माइनस जीरो (Godzilla Minus Zero) को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है और हालिया प्रीमियर में इसे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है।

रामायण के लिए खतरा बनी गॉडजिला माइनस जीरो बात की जाए गॉडजिला माइनस जीरो के बारे में तो ये एक जापानी फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखक जापान फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्ममेकर ताकाशी यामाजाकीने किया है, जो इससे पहले साल 2023 में गॉडजिला माइनस वन को बना चुके हैं। ये फिल्म उसी का सीक्वल है। जिसको लेकर फिलहाल फैंस में काफी उत्साह नजर आ रहा है।

मालूम हो कि ताकाशी यामाजाकी की गॉडजिला माइनस वन ऑस्कर विजेता रही है और अब इसके सीक्वल को भी लेकर ऐसा बज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि गॉडजिला माइनस जीरो जापानी फिल्म प्रोडक्शन हाउस टोहो (TOHO) स्टूडियो द्वारा बनाई गई गॉडजिला फ्रैंचाइजी की 39वीं फिल्म है।