Ramayana के 'राजा दशरथ' बनने के लिए संकोच में थे अरुण गोविल, 3 महीने तक नहीं हुए थे राजी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक नीतेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायणम् (Ramayana) की चर्चा इस वक्त काफी हो रही हैं। फिल्म में अयोध्या के राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने अपने शानदार अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया है।

इस बीच अरुण गोविल (Arun Govil) ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है कि उन्होंने राजा दशरथ के रोल के ऑफर को स्वीकारने में 3 महीनों का समय लिया था। आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है-

3 महीने बाद हुए थे राजी 39 साल पहले दूरदर्शन के कल्ट क्लासिक धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल इस वक्त राजा दशरथ के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सुर्खियां में हैं। लेकिन वह रामायणम् में इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं। इसका खुलासा उन्होंने हाल ही में वैराइटी इंडिया को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान किया है, अरुण ने बताया-

इस तरह से अरुण गोविल ने फिल्म रामायणम् पार्ट-1 में राजा दशरथ की भूमिका निभाने को लेकर खुलकर बात की है। बता दें कि अरुण ने रामानंद सागर की रामायण में भी श्री राम के कैरेक्टर को अपने दमदार अभिनय से अमर किया है।