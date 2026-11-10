Ramayana के बाद इस धांसू फिल्म में IPS अफसर बनेंगी साई पल्लवी, धनुष-ममूटी के साथ शेयर करेंगी स्क्रीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साई पल्लवी (Sai Pallavi) इन दिनों अपनी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म में माता सीता का रोल निभाया है। वहीं एक्ट्रेस बहुत जल्द एक और स्पेशल प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं।

धनुष और ममूटी की आने वाली एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'ओएम: चैप्टर 1 - उधिरम: द ब्लड वुड' में अभिनेत्री साई पल्लवी IPS अधिकारी नित्या रेड्डी का किरदार निभाएंगी। क्या है 'ओम' की कहानी? नित्या एक काबिल अधिकारी हैं, जो एक ऑपरेशन के सिलसिले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जुड़ती हैं। वह लाल चंदन की तस्करी के एक मामले की जांच कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से ताल्लुक रखने वालीं नित्या का उन जंगलों से एक निजी जुड़ाव है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।

नित्या के पिता, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (भारतीय वन सेवा) में अधिकारी थे, इन्हीं जंगलों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। वहीं साई की फिल्म अमरन से ओम का दिलचस्प संयोग भी है जिसके बारे में एक्ट्रेस ने बात की।

ममूटी के साथ काम करना चाहती थीं साईं इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अमरन के दौरान मैं लगातार ममूटी का नाम सुनती रहती थी और अब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। 'अमरन' के समय ही मैंने राजकुमार जी से उनकी अगली फिल्म में काम करने की इच्छा जता दी थी।'