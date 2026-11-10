'आदिपुरुष' का हाल देख चुके हो! मुकेश खन्ना ने Ramayana के मेकर्स को दी चेतावनी, बोले- कमाई के चक्कर में...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'शक्तिमान' (Shaktimaan) और 'महाभारत' (Mahabharat) जैसे टीवी सीरियलों में यादगार किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) को बेबाक राय रखने के लिए जाना जाता है।

हाल ही में एक्टर ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की कड़ी आलोचना की है। फिल्म निर्माताओं के रचनात्मक फैसलों, खासकर साई पल्लवी द्वारा निभाए गए सीता के किरदार पर उन्होंने सवाल उठाए।

अभिनेता ने कहा कि फिल्म का मुख्य फोकस अब इस महाकाव्य को सही ढंग से पेश करने के बजाय, इसके भारी-भरकम प्रोडक्शन बजट की भरपाई करने पर आ गया है।

मुकेश खन्ना ने सीता के किरदार पर उठाए सवाल

कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी आपत्ति सीता को एक फाइटर के तौर पर दिखाना था। वाल्मीकि की रामायण का जिक्र करते हुए, मुकेश ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई या आज के जमाने की एक्शन हीरोइनों की तरह लड़ते हुए दिखाने के फैसले पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, 'क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता माता रानी झांसी की तरह लड़ रही हैं या आजकल की हीरोइनें जो माचो बन जाती हैं? मैंने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सीता जी ने कभी भी जाकर लड़ाई की है। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी थी, जिन्होंने सेवा भाव दिखाया है। वो फाइटर नहीं थी। अगर वो फाइटर होती तो वो रावण से लड़ती। क्यों रावण उन्हें चुप-चाप पकड़ के ले गए?'

खुद की कहानी डालना बंद करें - मुकेश निर्माता नमित मल्होत्रा के यह स्पष्ट करने के बाद कि यह दृश्य 'अद्भुत रामायण' से प्रेरित है, न कि वाल्मीकि रामायण से, इस पर मुकेश ने हैरानी जताई। उन्होंने निर्माताओं पर इस महाकाव्य में अपनी खुद की कहानी जोड़ने का आरोप लगाया और कहा,'वाल्मीकि रामायण में अपनी खुद की कहानी डालना बंद करें। शर्म आनी चाहिए।'

आदिपुरुष से तुलना करते हुए, मुकेश ने मेकर्स को ओरिजिनल एपिक में बदलाव न करने की चेतावनी दी और उनके इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा,'प्रोड्यूसर का इरादा सिर्फ कमाई करने का है। अगर यह हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देश की जनता कभी भी... आदिपुरुष का आप हाल देख चुके हो।'