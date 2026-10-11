8 सालों तक दूरदर्शन पर रहा था 'सुपर हीरो' शो का कब्जा, दोपहर होते ही घर-घर देखा जाता था सीरियल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में जहां एक तरफ सिनेमाघरों में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में धमाल मचा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ दूरदर्शन (Doordarshan) टीवी चैनल पर एक सुपर हीरो शो को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था।

इस सीरियल को देखने के लिए देश के हर घर में दोपहर होते ही सारे काम रुक जाते थे और लोग अपने-अपने टीवी सेट के सामने बैठ जाते थे। आइए जानते हैं कि यहां डीडी नेशनल के कौन से ऐसे सुपर हीरो धारावाहिक के बारे में बात की जा रही, जिसने 8 सालों तक सभी का भरपूर मनोरंजन किया था।

दूरदर्शन का कल्ट सुपर हीरो शो इस लेख में दूरदर्शन के जिस सुपर हीरो शो का जिक्र किया जा रहा है, उसकी टाइमिंग शुरुआत में शनिवार के दिन दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहती थी। इस घंटे के दौरान देश की सड़के सुनसान हो जाती थीं और हर कोई इस धारावाहिक को देखने के लिए दूरदर्शन चैनल लगाकर टीवी चालू कर लेता था। आपको बता दें कि यहां बात मुकेश खन्ना स्टारर शक्तिमान (Shaktimaan) की बात की जा रही है।

इस मामले को मद्देनजर रखते हुए शक्तिमान के मेकर्स ने इसकी टाइमिंग में बदलाव करते हुए शनिवार की जगह हर रविवार दोहपर से शुरू कर दिया था, ताकि कोई भी बच्चा अपना स्कूल को बंक न मार सके। इस तरह से दूरदर्शन पर आने वाले मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) के शक्तिमान शो को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली थी।